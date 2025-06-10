El cambrilense que ya es el nuevo 'killer' del Espanyol

El Espanyol de Barcelona ha hecho oficial hoy el fichaje de Marcos Fernández, un prometedor delantero centro de 22 años natural de Cambrils. El jugador llega libre y ha firmado un contrato para las próximas tres temporadas con el club blanquiazul.

Fernández proviene del filial del Real Betis, con quien esta temporada ha marcado 10 goles en Primera Federación. Su buen rendimiento le valió la convocatoria con el primer equipo dirigido por Manuel Pellegrini, aunque finalmente no llegó a debutar en Primera División. Antes de aterrizar en Sevilla el verano de 2019, Marcos se formó en las categorías inferiores del Nàstic de Tarragona.

Con juventud, olfato goleador y proyección, el cambrilense se presenta como una apuesta de futuro para el conjunto perico. Bajo las órdenes de Manolo González, Marcos realizará la pretemporada con la primera plantilla con el objetivo de convencer al entrenador que puede ser el recambio ideal para cubrir las bajas de Roberto Fernández, Walid Cheddira y Alejo Véliz, que no continuarán en el club.