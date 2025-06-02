Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este sábado el tarraconenses podrán ver el partido de vuelta de semifinales play-off del Nàstic contra el Murcia en una pantalla gigante que instalarán en el parque Francolí de Tarragona. El partido se disputará en el estadio Enrique Roca de Murcia a las 20.30 horas.

El Ayuntamiento de Tarragona, a través de Tarragona Esports, volverá a instalar una pantalla gigante para que los tarraconenses sigan en directo la fase eliminatoria que el Nàstic jugará fuera de casa durante el play-off de ascenso a Segunda División. Tarragona Ràdio, Tarragona Esports y el Gimnàstic de Tarragona volverán a ofrecer el Espacio Nàstic en la zona de las gradas del Parque del Francolí. «Después de la gran acogida del año pasado, volvemos a ofrecer este punto de encuentro de la afición grana para dar todo el apoyo al equipo», ha manifestado el consejero de Deportes, Mario Soler.

Tarragona Ràdio ofrecerá una previa del partido con la periodista Laura Casas y el speaker del Nàstic Rubén Bladé. Se recordarán los mejores momentos de la temporada con otras personas que acontecen símbolos del equipo tarraconense y se conectará en directo con los periodistas Tere Ortega y Jordi Blanch, que estarán en el estadio del Real Murcia. En los próximos días se acabarán de ultimar los detalles del Espacio Nàstic, que también contará con el Punto Lila y Arco Iris de la consellería de Igualdad, Políticas Feministas y LGTBI+ con el objetivo de informar y asesorar sobre las violencias machistas y LGTBIQ+fóbicas.

Durante el play-off, Tarragona Ràdio ofrecerá contenidos especiales y programación diaria en directo, en la calle y en las redes sociales con la colaboración del Gimnàstic de Tarragona.

Después del 1-1 en el Nou Estadi con 13.897 espectadores, un gran ambiente de final, todo se decidirá este sábado en un partido en el que el Nàstic tiene que ganar si o si para pasar a la final.