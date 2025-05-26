Suspenden la final de la fase de ascenso a 3.ª Catalana en Tarragona por incidentes en la grada

Son meses decisivos en las competiciones deportivas. El final de temporada concentra los partidos clave para la consecución de los objetivos de muchos clubs, tanto en el ámbito profesional como en las ligas territoriales.

Este fin de semana se disputaba la final del play-off de ascenso a Tercera Catalana, que enfrentaba la UE Valls B con el Atlètic Bellvei en el campo del Vilar, en Valls.

Fue un partido marcado por la tensión y la competitividad, entre dos equipos que habían superado dos eliminatorias para llegar a esta gran final con el ascenso en juego.

Cargando…

El ambiente, excesivamente tenso, estalló en las gradas, con enfrentamientos entre aficionados locales y seguidores visitantes, que se habían desplazado desde el Baix Penedès para dar apoyo a su equipo. El club penedesenc había organizado un autobús gratuito con el fin de garantizar una buena presencia de aficionados a Valls.

Con un marcador favorable de 3-1 para los vallenses, que habían cambiado un gol inicial en contra, el partido se vio finalmente suspendido cuando todavía quedaban minutos para jugar, a causa de varios incidentes en la grada.