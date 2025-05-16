El cambrilense que ha quedado campeón de Italia al mismo tiempo que ha bajado a tercera división

El cambrilense Estanis Pedrola, una de las grandes promesas futbolísticas nacidas en la demarcación de Tarragona, ha vivido una temporada de contrastes en Italia que difícilmente olvidará. Pocos días después de que se consumara el histórico descenso de la Sampdoria, equipo que lo tiene en propiedad, en la Serie C italiana, la tercera división, ha celebrado el título de campeón de la Coppa Italia con el Bolonia.

Formado en las canteras del Reus y el Espanyol antes de debutar como profesional con el FC Barcelona, Pedrola fue traspasado el pasado verano a la Sampdoria por 3 millones de euros, después de una cesión prometedora. A pesar de las buenas sensaciones, las lesiones musculares han seguido lastrando su progresión.

Con sólo diez partidos disputados en la Serie B esta temporada, el talento cambrilense llamó la atención del Bolonia, equipo que ha disputado la Champions League este año, que lo incorporó cedido en enero para reforzar su plantilla. A pesar de volver a tener poco protagonismo a causa de las lesiones —con presencia testimonial en un partido de liga y la semifinal de Coppa-, Estanis se ha coronado campeón de la Copa italiana con el equipo Rossoblú que derrotó al Milan (0-1) en el estadio Olímpico de Roma rompiendo con 51 años de sequía sin levantar un título.

Paralelamente, la Sampdoria, equipo que fue subcampeón de Europa el año 1992, ha cerrado una temporada para olvidar, consumando el descenso a la Serie C, categoría en que nunca había competido en su historia. Este giro dramático sitúa Pedrola como campeón de un gran título y miembro de un equipo descendido.

En verano, el Bologna tendrá la opción de pagar una cifra próxima a los 4 millones de euros por el atacante del Baix Camp, ya que el contrato de cesión con la Sampdoria incluía una opción de compra. Una operación de la cual el Barça, que todavía mantiene parte de los derechos del futbolista, recibiría la mitad. Además, el club azulgrana mantiene una opción de recompra del futbolista de 7 millones de euros.