El Audiencia Provincial archiva la causa contra Joan Soteras y el resto de investigados de la FCF

El Audiencia Provincial ha puesto punto final a la investigación judicial abierta contra Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, y varios miembros de su dirección y personal administrativo. Los investigados han recibido hoy la notificación oficial que declara nula la causa y detiene definitivamente la investigación iniciada hace un año a raíz de una denuncia por presunta falsedad documental y administración desleal.

La denuncia, presentada por el Sr. Isern y representantes de varios clubs minoritarios, fue admitida a trámite por el juzgado número 2 de Sabadell. Sin embargo, según ha resuelto ahora la Audiencia, no hay «una razón plausible» para continuar con las diligencias, descartando la existencia de pruebas suficientes para justificar la investigación.

Con esta decisión, se cierra la puerta a cualquier continuación del procedimiento judicial, y los abogados de los afectados ya han anunciado que solicitarán el sobreseimiento definitivo del caso. Además, han manifestado su intención de valorar acciones legales para reclamar daños y perjuicios contra aquellos que, según ellos, han difamado los nombres de los investigados durante este periodo.