El Reus Femení, a un paso de certificar el ascenso a Tercera Federación

La Fundación Fútbol Base Reus está a un paso de sellar un histórico billete para la Tercera Federación. El conjunto rojinegro podría celebrar el ascenso de categoría a falta de tres jornadas para el final en dos situaciones: si las de Adri Calderón ganan o empatan en el campo del Terrassa o si el Pallejà, sexto clasificado, pierde o empata contra el Barça C.

El Reus Femení está a un paso de alcanzar un premio merecido con el esfuerzo de toda una temporada. Después de dos ascensos consecutivos, el año pasado las rojinegros consiguieron la permanencia holgadamente en Preferente. Adri Calderón cogió las riendas del equipo a la mitad de la anterior temporada y este verano formuló un proyecto joven y con ambición que tenía como objetivo llamar a la puerta a la Tercera Federación.

Este domingo se podrían coger los frutos de una temporada espléndida en la que las rojinegro suman 18 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Las de Calderón conservan una racha de nueve partidos sin perder, ocho de los cuales son victorias. Entre estas hay de claves como el 4-3 contra el Porqueres y la Roca Penya Blanc Blava. Después del punto de mérito sumado en el Nou Cerdenya contra el Europa B, la semana pasada las rojinegro dieron un paso de gigante llevándose el duelo por 4-0 contra la Guineueta.

En todo este proceso el equipo ha sufrido una evolución. El proyecto inició el verano con una buena sacudida. Se incorporaron nueve jugadoras al proyecto rojinegro y hubo un proceso de adaptación. La primera victoria no llegó hasta la cuarta jornada y, después de esta, una racha de 13 partidos sin perder, un camino de crecimiento que han recorrido hasta ahora.

Remodelación de Tercera RFEF

Este año la ambición del ascenso era clave para el conjunto rojinegro. La Real Federación Española de Fútbol ha preparado una reestructuración del fútbol femenino para el año que viene. La Tercera Federación femenina pasará a formarse por 18 grupos de 12 equipos divididos por comunidades autónomas.

Esta variación ha aumentado los ascensos de categoría y, de esta manera, los cinco primeros equipos de Preferente subirán de categoría. Ahora mismo, la Fundación Fútbol Base Reus es la cuarta clasificada con 58 puntos y está a 8 de distancia con respecto al Pallejà, el sexto y primer club sin ascenso. Sólo hay 9 puntos en juego, eso hace que un resultado positivo el domingo sea definitivo a falta de dos partidos para acabar.

Las reusenses también podrían ascender si pierden, siempre y cuando el Pallejà también falle. Eso sí, este resultado es factible porque este domingo se enfrentan al Barça C, el líder y un equipo que lo ha ganado casi todo este curso.