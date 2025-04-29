Pablo Fernández, primer delantero desde Barreiro en superar los diez goles

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Este Nàstic de Tarragona se ha convertido en toda una máquina de marcar goles. El conjunto de Dani Vidal exhibió músculo contra el Real Unión en la que fue la tercera goleada consecutiva en el Nou Estadi. El protagonista del duelo fue Pablo Fernández, quien hizo historia al convertirse en el primer delantero en siete años al superar las dos cifras con un doblete que lo deja pichichi con 11 dianas.

El último al conseguirlo en can Nàstic fue Manu Barreiro. El legendario delantero gallego alcanzó 10 dianas en la temporada 2017/2018. Entonces, sus goles fueron esenciales para certificar la permanencia a la categoría. Los dos más recordados estuvieron en el Nou Estadi en la remontada y victoria por 5-3 contra la Cultural Leonesa.

El domingo, Pablo Fernández se vistió de Barreiro para sentarse en el trono del killer del Nàstic, un cargo que estaba huérfano desde hace siete años. El asturiano devolvió a la titularidad un mes después de perderla por una lesión en Zamora. Después, un partido de sanción y la implantación del 4-2-3-1 con Antoñín como único punta lo relegó en el banquillo. Contra el Real Unión el 4-4-2 volvió y Pablo se reivindicó con su especialidad: los balones aéreos.

En la segunda parte, Pablo iluminó el camino en un partido que se había complicado desde el empate. El asturiano cazó un centro de Migue Leal para rematar entre los dos defensores con una cabezazo preciso hacia el fondo de la red. Su diana hizo reventar de alegría el Nou Estadi y reactivó un gigante dormido. El resto, fue historia, porque la potencia grana sobrepasó en un Real Unión que se quedó con un hombre menos por expulsión.

Pablo Fernández se encargó de rematar el trabajo con un nuevo testarazo, esta vez, sin embargo, el centro fue de Marc Fernández.

Rompiendo un mito

Desde la llegada de Pablo en el Nàstic, se creó el mito de la dificultad del asturiano en marcar goles. Pablo ha destacado durante los cuatro años en el Nàstic por ser la pieza indispensable del ataque grana, quien definía el juego y siempre con la entrega de ayudar en varias partes del campo, pero con menos gol. Esta temporada, sin embargo, ha desmentido de una vez por todas alcanzando 11 goles, la mejor cifra de su etapa en el Nàstic. «Estoy tranquilo y siempre he jugado de la misma manera y con el mismo compromiso. Sabía que era capaz de mejorar los números y trabajaré para alcanzar los máximos goles posibles», destacó a Pablo en el postpartido.

El equipo más potente

El Nàstic de Dani Vidal ha pasado en un año de ser el equipo que menos goles recibe de toda la categoría a ser el máximo anotador de toda la Primera Federación. Las últimas tres goleadas en casa como la de 5-1 contra la Ponferradina, el 4-0 contra Unionistas y el 4-1 del último domingo contra el Real Unión han puesto en el equipo con un total de 53 dianas, el mejor potencial ofensivo de los dos grupos.

Antoñín y Pablo son dos piezas clave y, entre los dos, alcanzan un total de 20 goles. Además, el Nàstic mejora en sus habilitadores y hombres como Víctor Narro aceleran un potencial que en casa es devastador.