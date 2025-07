Nacho: «El Nàstic quiso que renovara, pero decidí marcharme»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Después de estar en el ojo del huracán, cambiar de equipo y de grupo de Primera RFEF y de cumplir la sanción de seis meses sin jugar, Nacho González ha roto el silencio. En una entrevista en EmartSoccer, la agencia de futbolistas que lo representa, el excentral grana ha expresado cómo ha vivido los últimos meses después de su salida de Tarragona. «El Nàstic quiso que yo renovara, pero por diferentes motivos contractuales decidí cambiar de club. Consideré que no eran las condiciones después de lo que demostré en el campo», dice González.

El Intercity CF apostó por su fichaje, a pesar de saber que la primera parte de la temporada no podría contar con el defensa. «Tenía esperanza en el recurso presentado por el Nàstic porque lo que se me había aplicado como sanción era un tema que no se ajustaba a la realidad. Había pruebas bastante claras y concisas en las que se demostraba que yo no agredí a nadie», expresa la excentral grana. «Ha sido muy difícil porque se ha manchado mi imagen cuando nunca he agredido a nadie en un campo de fútbol y se me ha catalogado de una cosa que yo nunca seré», añade González.

El defensa sevillano también expone que, a raíz de la sanción, se le han cerrado «muchas puertas», incluso del extranjero, ya que, según explica, tenía «muchas opciones» para escoger y que la gran mayoría se esfumaron.

Marcar el futuro

Nacho González hasta ahora no había hablado del partido contra el Màlaga CF y apunta directamente al árbitro Eder Mallo. «Las primeras semanas lo pasé muy mal. Fui uno de los más damnificados de aquel partido. Una persona decidió hacer la suya y marcarme el futuro. Nadie sabe que hubiera podido pasar si yo no hubiera sufrido la sanción. Eso a nivel personal, porque como grupo, equipo y afición de una ciudad entera, aquel partido marcó», expone González.

No tocar el tema

El futbolista andaluz también se refiere en la entrevista con su agencia al proceso judicial de Eder Mallo. «Prefiero no tocar mucho el tema porque revives sentimientos. Cuando sale la noticia y la compartimos en casa intentamos no extendernos mucho porque nos afloran los sentimientos y la herida duele. Pero, por otro lado, nos gustaría que se hiciera justicia y, si se determina que aquello no fue legal, tienen que pagar los culpables. Porque, si es así, tiraron al aire la ilusión de una ciudad y de un club», sentencia González.

Más allá de la sanción, la apuesta de Nacho por el Intercity no le está saliendo como deseaba. Con sólo 28 puntos, el conjunto valenciano es el último en la clasificación del grupo 2 de Primera RFEF y está a seis puntos de la salvación. «Es difícil, pero confiamos en conseguir salvarnos. He pasado momentos difíciles, pero cuando volví me sentí un niño con zapatos nuevos», expresa González. Nacho jugó un total de 35 partidos con el Nàstic y marcó dos goles.