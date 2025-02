El Reus FCR supera el trámite y suma una victoria contra el Mollerussa (2-0)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis sumó ayer una victoria de líder contra el Mollerussa. El conjunto rojinegro dominó el duelo, pero estuvo espeso en los metros finales. Sin embargo, la insistencia tuvo sus frutos porque una centrada de Sergi Casals en la segunda mitad provocó un gol en propia puerta que despertó al gigante dormido que cerró el duelo con la contundencia habitual del primero clasificado.

Marc Carrasco empezó un duelo con rotaciones horquilladas. En la portería, Pepo Campanera suplió a un Alejandro Verdeo sancionado. La lesión del capitán Xavi Jaime provocó la primera titularidad de Sandro Toscano de rojinegro mientras que en la punta de ataque Pedro Martín también sumaba el primer partido desde el once.

La primera aproximación del Reus fue del fichaje en la delantera. Pedro Martín se deshizo de su marca, pero a la hora de definir envió la pelota a las nubes. Los rojinegros se sentían cómodos con el esférico. Con el paso de los minutos el Reus crecía con la posesión y no se resintió cuando perdió a Ramon Folch por lesión a la media hora de encuentro. La progresión era adecuada, pero cuando los rojinegros llegaban al área se estrellaban contra un muro. Pol Benito por la izquierda y Aitor Serrano por la derecha acercaban la pelota al área, pero la superioridad reusense quedaba allí, con ocasiones que no llegaban o con remates en el lateral de la red.

En defensa el Reus tenía controlado en un Mollerussa que tampoco quería arriesgar demasiado. Los leridanos no daban un paso en falso en la presión y se resguardaban en defensa intentando que el punta Juwara generara de la nada. De esta presión pasiva surgió la mejor ocasión de la primera mitad. Alberto Benito inició la jugada desde campo propio, conduciendo y alargando la posesión hacia Aitor Serrano. El extremo la puso en el área y Pedro Martín remató al primer toque lamiendo la escuadra.

Con esta sensación de dominio, pero faltando un paso más dentro del área, se marchó el Reus FC Reddis al descanso.

En la reanudación las sensaciones no mejoraron, y el Reus FC Reddis no se encontraba. Alberto Benito era el hombre con más iniciativa, pero, de nuevo, cuando la pelota se acercaba al área del Mollerussa, simplemente no se introducía de ninguna manera, ni centradas ni remates desde el exterior.

Sólo quedaba insistir, hasta que el líder la encontró. Sergi Casals pisó área y envió a la pequeña la primera centrada de toda la segunda parte. Fue un tiro preciso, que no encontró rematador, sino que fue el jugador del Mollerussa, Franki; quién la interceptó y la empujó al fondo de la portería.

Liberados

El gol conectó y metió al Reus de golpe en el partido. Las jugadas empezaban a surgir con éxito, después de sacarse el peso de encima del 1-0. Los rojinegros dieron un paso adelante y Ricardo Vaz comandó el ataque. El 10 del Reus se sacó un centro del sombrero hacia el segundo palo y Pol Benito entró como un avión para rematar y poner el 2-0 en el marcador.

Con la ventaja, los reusenses se mostraban más cómodas con pelota y sin y, con la entrada de Nico Díaz y Pol Fernández, el Reus FC Reddis cerró el partido con la tranquilidad y la contundencia de un líder.