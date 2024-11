El Atlètic Roda de Barà, el ‘matagigantes’ de la Copa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Hay un matagigantes tarraconense en la Copa Cataluña. El Club Atlètic Roda de Barà, de Segunda Catalana, se ha presentado como la gran sorpresa de la competición catalana y se ha plantado en la sexta eliminatoria. Este miércoles, los de Roda de Berà se enfrentan al Lleida Esportiu de Segunda RFEF, un equipo de cinco categorías superior.

Para llegar hasta aquí, el Atlètic Roda de Barà ha tenido que superar en clubs de renombre como l'Hospitalet, candidato al ascenso a Segunda RFEF, y al Manresa, el actual líder de Tercera Federación. Antes de acabar con los peces gordos de la competición, superaron el Hortonenc de Quarta Catalana, el Sant Salvador de Tercera Catalana y el Vilanova i la Geltrú, de liga Élite.

Esta gesta ya es histórica, porque es la primera vez que la entidad llega a la sexta eliminatoria de la Copa Cataluña. Además, lo ha hecho con valentía: «Hemos preparado los partidos con normalidad. Siempre hacemos planes de partido como si fuera la liga regular, nunca queremos cerrarnos y esperar a la suerte. De hecho, contra l'Hospitalet conseguimos ponernos ganando 2-0 con buenas llegadas, pero nos empataron en los últimos minutos», destacó el técnico del Atlètic Roda de Barà, Albert Sentís. Además, añadió que «siempre que podemos adelantamos líneas. No tenemos miedo a los rivales de categoría superior, de hecho nos motiva a jugar mejor».

La última víctima del equipo de Roda de Berà fue el actual campeón de Tercera Federación, el Manresa. El partido acabó con empate a uno en el marcador, un duelo complicado en el que los rodencs tuvieron que remontar un gol matinal del Manresa. El partido, sin embargo, se suspendió en el tramo final después de que una persona lanzara un objeto a uno de los liniers. Este fue un incidente aislado que privó a los rodencs de celebrar el pase con su gente, pero no oscureció la hazaña histórica de superar al Manresa con un gran Iker Martínez en la tanda de penaltis.

Mañana, el Roda de Barà se enfrenta al Lleida Esportiu un hito que está mucho presente en el municipio. «Todo el mundo por la calle te pregunta o te felicita por lo que estamos haciendo en la copa. Se nota que hay ilusión, todo el mundo tiene muchas ganas que llegue ya el partido», destacó Sentís. Desde hace dos rondas, cada partido es una fiesta en el Municipal de Roda de Berà. «El campo está lleno. Contra l'Hospitalet fueron 800 personas y, contra el Manresa, 900. No me puedo imaginar lo que pasará el miércoles», apuntó el técnico. Después de cada victoria, la comunión entre afición y jugadores era total. «Los socios no olvidan que hace años el Roda tuvo una época dorada de estar en Tercera División. Los más antiguos rememoran ahora aquellos tiempos y los chicos de la base viven el momento con ilusión. Los jugadores lo afrontan con ilusión y nervios sanos, pero con la cabeza fría de saber que se puede seguir haciendo historia», dijo Sentís.

Seguir soñando

Si el Atlètic Roda de Barà completa la gesta y gana al Lleida, tendrían muchas posibilidades de enfrentarse al Nàstic de Tarragona, que se incorpora a la competición en la siguiente eliminatoria. Este es el sueño ambicioso tanto del club como de Albert Sentís, quien se reencontraría con su amigo Dani Vidal.

El vínculo entre el técnico del Atlètic Roda de Barà y el entrenador del Nàstic surgió en las categorías inferiores. Sentís fue el asistente de Dani Vidal en el Juvenil del Nàstic y lo acompañó cuando Vidal subió a la Pobla de Mafumet, una etapa de seis temporadas en la que también estuvo el analista grana Jaume Garcia. Finalmente, dejó el filial grana por motivos laborales en la etapa de Adolfo Baines.

Veterania y juventud

El portero Iker Martínez fue el protagonista en la tanda de penaltis deteniéndolo todo, pero esta gesta es un éxito conjunto. Desde el capitán Marc Castro hasta el goleador Mohamed Bouacha, el esfuerzo es máximo. Además, entre las filas del Roda de Barà también hay un viejo conocido de la afición del Nàstic. El exportero grana Rubén Pérez, a los 44 años, es uno de los centrales del equipo de Sentís.

Todos los jugadores ya están preparados para ampliar la leyenda del matagigantes de la Copa Cataluña contra el Lleida.