El Nou Estadi acoge el sábado el torneo pionero Be My Referee Championship

Uno de los árbitros que silbarán el sábado durante las jornadas de tecnificación que tuvieron lugar entr el 9 y 12 de septiembre en el Nuevo Estadio.AGF/Cordero My Referee

Este sábado el Nou Estadi Costa Daurada será el escenario de un torneo histórico. Tarragona acogerá el Be My Referee Championship, la primera competición que contará con personas con diversidad intelectual arbitrando íntegramente todos los partidos.

Esta es la primera prueba de contacto de la iniciativa Be My Referee impulsada por Down España, la Fundación Mi Alex y AGF Genuine Experiences. El último mes de septiembre, trece personas se formaron con tres árbitros profesionales en unas sesiones que tuvieron lugar en el Nou Estadi Costa Daurada. El sábado, volverán al mismo escenario para poner a prueba sus conocimientos en un torneo que contará con el Nàstic Genuine, la Fundación Barça, la Fundación Real Madrid, el SD Huesca, el Atlètic Lleida y el Inter de Milán.

El estadio tarraconense recibirá partidos desde las 10 hasta las 13 h, cuando se dispute la fase de grupos, y por la tarde, de las 16.30 a las 18 horas cuando se disputarán las finales. El Nàstic Genuine está encuadrado en el grupo B y jugará con la Fundación Madrid y el SD Huesca, mientras que el grupo A está formado por la Fundación Barça, el Inter de Milán y el Atlètic Lleida. Todos los equipos jugarán un total de nueve partidos. Los primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán entre ellos en el último partido de la jornada, mientras que los segundos y terceros lo harán también entre ellos a partir de las 16.30 h. Con todo, los grandes protagonistas esta vez serán los árbitros.

Cada partido contará con un árbitro principal y un cuarto árbitro que se situarán en un escenario real de partido. Sin embargo, no estarán solos, sino que contarán, si es necesario, con el apoyo y asesoramiento de un árbitro profesional durante el transcurso de los partidos.

Alberto Puig, el director de la Fundación Mi Alex, destacó que «les daremos libertad durante el partido para que tomen sus decisiones y que vivan lo que afronta un árbitro en su día a día». Puig remarcó que el objetivo del proyecto es «definir una metodología de trabajo que se pueda replicar por todo el territorio y, a largo plazo, conseguir que cualquier persona con diversidad intelectual pueda aprender los valores del deporte también desde el arbitraje». Además, añadió que «el primer paso fueron las sesiones de aprendizaje, el segundo es este torneo, que es una situación real de partidos para los árbitros y seguiremos dando pasos adelante para implantar una metodología reproducible con apoyo del arbitraje de cada territorio para que cualquier persona que lo desee pueda ser árbitro».

Desde las jornadas de tecnificación en septiembre, los participantes han trabajado cada semana para prepararse de cara al gran día del sábado gracias al asesoramiento de árbitros del territorio. Además, el viernes tendrán una última sesión para dar un repaso de los conceptos.

Dentro del colectivo arbitral que debutará en este torneo hay hasta seis integrantes del Nàstic Genuine que se estrenarán en este nuevo rol del fútbol. Se trata de Javi Sarabia, Ernesto Duarte, Manel Vancells, José Antonio Mateu Nano, Xavi Jiménez y Rubén Almazán. Esta será una jornada de emoción para ellos, porque podrán debutar como árbitros en su estadio: el Nou Estadi Costa Daurada. De hecho, Alberto Puig destacó que «es una suerte y un privilegio poder contar con un estadio como este que se puede decir que es de Primera División. Y más teniendo en cuenta que es aquí donde nació, en primera instancia, el fútbol Genuine».

La pelota rodará en el Nou Estadi desde las 10 h y todo el mundo que quiera presenciar el torneo podrá entrar libremente en la zona de Tribuna del estadio. Después de las finales, se llevará a cabo la ceremonia de clausura para despedir a los árbitros y jugadores participantes.