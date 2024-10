Dani Vidal: «Cuanto mejor estemos con pelota, menos juego dividido habrá»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la novena jornada de campeonato en Primera Federación. Después de la dura derrota contra el Arenteiro (4-0), los tarraconenses quieren reencontrarse con su juego en el Nou Estadi. El rival, Osasuna Promesas, es una de las bestias negras de los últimos años para el Nàstic. El partido se disputará este domingo a partir de las 17:30 h en el Nou Estadi Costa Daurada.

¿Cómo se respira en el vestuario después de la bofetada de la semana pasada?

«Como no puede ser de ninguna otra manera, con muchísimas ganas. Al final fueron los dos primeros días muy duros, pero eso pasa. El fútbol da otra oportunidad la semana siguiente. Ojalá hubiéramos jugado entre semana, pero con muchas ganas, como digo, de salir el domingo, de competir, de dar una buena imagen, que se vea en el campo el equipo reconocible que somos, competir como siempre, hacer un buen juego, y hay muchas ganas de eso, de enfrentar bien el partido, competirlo e intentar llevarnos los tres puntos.»

¿Con qué cara ha visto a los jugadores preparando el partido del domingo por la tarde?

«Pues con muchísimas ganas, ya te he dicho. Los entrenamientos han sido de una intensidad muy alta, como es habitual, porque es un equipo que entrena muy bien. Creemos mucho en el día a día. Pero sí que es evidente que cuando uno es competitivo y vienes de un partido así, o no te pierdes de esta manera, siempre tienes un plus más, que durante la semana se está viendo, y se espera que el domingo se vuelva a ver.»

¿Has mencionado algunos detalles de la situación que viviste la semana pasada?

«Nosotros pondremos todo lo que tenemos dentro, estamos preparando el partido como un partido más, con este detalle de saber qué rivales enfrentaremos, que jugamos en casa, a que tenemos que ser reconocibles, pero sí que es evidente que tenemos este punto de sacarnos la mala sensación del otro día, pero sabemos que será un partido muy complicado, un equipo que compite muy bien, es un filial diferente del habitual, pero nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos, y todas estas cosas que nos hemos llamado dentro del vestuario, siempre con una crítica constructiva, que se vean el domingo plasmados en el campo.»

¿Hasta qué punto te preocupa, no sólo la defensa, sino la parcela defensiva, donde se están encajando muchos goles?

«Nos ocupa, no nos preocupa, al final es evidente que cada temporada es diferente, para empezar, y después comparar los números del año pasado, es que eran extraordinarios, que quizás tampoco era el normal llevar los goles que llevábamos a estas alturas, y en esta temporada sí que estamos encajando más, pero si sacas los cuatro goles del otro día... Que pasaron y se hicieron cosas mal, y se tiene que corregir, y se tiene que tener más contundencia, pero a veces los datos son eso, datos, se tienen que analizar en frío, y sabemos que, sobre todo los primeros goles de la temporada que hemos encajado, muchas veces han sido responsabilidad individual, unos días de unos, otros días de otros, pero estamos trabajando en eso, tenemos la conciencia, el equipo técnico y los chicos tenemos claramente identificado qué cosas podemos hacer para mejorarlo, se trabaja, y en eso estamos. Cada año es diferente, el año pasado en esta parcela, empezamos muy fiables, a nivel de juego nos ha costado un poco más, ahora es un poco al revés, pues nos tenemos que saber adaptar, y sabemos que cada temporada, por mucho que tengamos los mismos jugadores, que no es el caso, la temporada puede ser diferente, tranquilidad, seguir trabajando, y por eso ganar el domingo.»

¿Volver al Nou Estadi es lo que es mejor que le podía pasar al equipo?

«Sí, por descontado. Lo dije la temporada pasada y lo sigo diciendo, yo jugaría todos los partidos en casa. Uno se siente más cómodo jugando, además sí que tenemos esta buena sensación, que sobre todo en los dos partidos últimos en casa, el equipo ha estado a muy buen nivel, independientemente que han sido dos victorias, pero sabemos que volverá a ser un partido complicado, pero tenemos muchas ganas de reunirnos con nuestra gente, creo que la gente también tiene ganas de venir al estadio, y no es una cosa que piense yo, es que lo dije el otro día y lo repito, para mí es muy importante la reacción de los aficionados del otro día, en el Campo del Arenteiro cuando acabó el partido, es que están con el equipo, que saben que eso no es fácil, porque esta temporada era evidente que sería más difícil que el anterior, por todo lo que lo rodea, y es que los necesitamos, y en estos momentos, ellos mostraron su reacción el otro día, dándonos ánimos, y me chocó, porque me gustó muchísimo, vuelvo a agradecerlos, y ahora nos toca a nosotros, empezaremos el domingo, desde que pite el árbitro, que ellos estarán con nosotros, y esperamos una buena entrada, y que la gente que tiene ganas de venir al fútbol, nos ayude el domingo, que es siempre mucho importantes para nosotros.»

Hablando del Promesas, ha renovado la plantilla, pero el estilo es lo mismo...

«Es una cantera que está trabajando muy bien. Hay canteras que son reconocibles con el juego del primer equipo. La diferencia es el nivel individual de los jugadores, es un equipo, ya lo sabemos todos, que si puede ir hacia adelante lo hace, que acumula muchos hombres en la última línea, que es muy vertical, muy, muy, muy ganador de duelos para ser un filial, que eso a veces les cuesta, cosa que a ellos les cuesta un poco más, pero ya fichan jugadores para eso, es el filial más fuerte físicamente con diferencia de todo el grupo, a nivel de centímetros y a nivel de músculo. Nos encontraremos en un partido en el cual tenemos que ser muy exigentes a nivel individual en estas disputas, y cojo un poco como Tarazona, como mejor estemos con pelota, menos juego dividido habrá. Estamos en esta situación, sabemos que habrá acciones de transición, de juego directo, tenemos que estar juntos, tenemos que controlar estas situaciones, y si somos capaces de dar nuestro mejor nivel, reduciremos todas estas virtudes que el rival tiene.»

¿Crees que la derrota puede ir bien como golpe de atención al equipo?

Yo espero que sí, y a día de hoy el equipo me ha demostrado que puede ser un punto de inflexión, y el domingo puede pasar de todo, nadie te asegura nada, pero que han dado un paso adelante, puedo decirlo. En entrenamientos, dentro del vestuario, para tocar todo el mundo con los pies al suelo, que eso es muy difícil, es una liga supercompetitiva, el día que no eres al nivel que tienes que estar, nosotros decíamos una frase el año pasado, somos un equipo de mineros y obreros, el día que dejamos de hacer eso, es que nos puede ganar cualquiera, no es que te pueda ganar, es que te puede pintar la cara, independientemente que un día estés mejor o peor con pelota, lo mínimo que tenemos que hacer siempre es eso. Yo espero que sí, y ahora lo que le vamos diciendo también, estamos muy contentos con la semana de entrenamientos, pero ahora nos toca el domingo plasmarlo en el verde, que al final es la competición lo que te acaba marcando.

No sé cómo está Óscar Sanz, que ha sido un pasaje de semana, también hemos visto que Gorka ha abandonado antes el estadio, no sé como están los dos, y si hay alguna baja más de cara al domingo.

Gorka tiene alguna pequeña molestia, se ha tenido que retirar, hemos conseguido hora para que lo visitara un especialista, por una molestia que tenía, y hemos decidido que era mejor ir al especialista, que lo podía atender el más rápido posible, que no que acabara la sesión de entrenamiento. Hoy Óscar está cumpliendo con los plazos de recuperación, va por encima de las expectativas, ha estado trabajando a parte, pero sí que es cierto que hoy lo necesitaba, porque era un día de cara al grupo, de bajada de carga, y él, como había entrenado menos, necesitaba probarse a más intensidades. Ha respondido bien, esperamos que mañana complete el entrenamiento con el equipo, y el domingo decidiremos si va bien mañana, o si lo necesitamos inicio, o si lo necesitamos para la segunda parte.

¿Te tranquiliza que el equipo haya respondido siempre bien en casa?

Sí, uno tiene que preocuparse, pero hasta cierta medida, porque muchas veces es igual de peligroso preocuparse demasiado como preocuparse poco. Yo creo que nosotros estamos en la línea que toca, y sí que es cierto que para nosotros volver a jugar en casa, como te digo, recuperar estas sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos como en local nos ayudará, y como siempre digo, al final los objetivos de cualquier equipo pasan por hacerte muy fuerte en casa, el domingo tenemos la oportunidad, y esperamos que los tres puntos se queden aquí, y a partir de allí, la semana que viene ya veremos qué echamos.

En las últimas semanas, has superado los 73 partidos como entrenador del Nàstic, has superado, por lo tanto, a Raül Agné, estás allí en el grupo de entrenadores que en el nuevo ciclo han estado más veces en el banquillo del Nàstic. ¿Estás contento con esta continuidad?

Sí, yo creo que lo que sientes es orgullo, pero como digo más de una vez, estás tan centrado en el día a día y lo único que te obsesiona y te ocupa es el equipo, todo lo que sea individual lo dejas un poquito de lado. Espero que falte tiempo, pero el día que no esté y esté en casa tranquilamente reflexionando seguramente le daré más valor a eso, pero nada, espero que se sigan cumpliendo muchos partidos más, que estoy seguro de que nos ofrece un futuro prometedor juntos.