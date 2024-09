Be My Referee: Preparando a los mejores árbitros

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

«Queremos que las personas con diversidad intelectual también sean árbitras», así destacó a Alberto Puig, director de la Fundación Mi Alex, uno de los impulsores, junto con AGF Genuine Experiences i Down España del proyecto pionero Be My Referee. Entre el martes y el jueves de la semana pasada, trece personas con diversidad intelectual participaron en varias sesiones de aprendizaje en Tarragona con tres árbitros profesionales de la Real Federación Española de Fútbol, para formarse como nuevos árbitros.

«El proyecto nace porque queríamos dar un paso más en la inclusividad. Durante los duelos de LaLiga Genuine observamos que los partidos podrían dar cabida a una persona más con diversidad intelectual, el árbitro,» apuntó a Puig. De esta manera, Be My Referee pretende abrir esta vía creando una metodología reproducible para que el arbitraje sea uno nuevo una nueva vía para aprender los valores del deporte para personas con diversidad intelectual y que, en el futuro, se puedan ver nueve árbitros, incluso más allá de la Liga Genuine: «Dani Alcaraz se convirtió en el primer árbitro con síndrome de Down. Es el ejemplo a seguir, pita partidos de categorías inferiores y nuestro objetivo es formar nuevos árbitros que también puedan dirigir estos partidos», apuntó a Puig.

Una semana después de las primeras sesiones, desde la organización destacaron que fue «todo un éxito. Estamos satisfechos y somos optimistas para consolidar una propuesta que pone el foco en la inclusión y demuestra que, con las oportunidades adecuadas, los límites pueden superarse, y eso permite a todos participar en igualdad de condiciones».

Alberto Puig subrayó que «con sólo dos o tres días de formación la respuesta fue muy buena. A partir de aquí trabajaremos al formar una Comisión Pedagógica que lidere los siguientes pasos a seguir». Les sesiones de entrenamiento contaban con clases teóricas en las cuales los árbitros profesionales enseñaban los fundamentos del arbitraje y también con clases prácticas a que, con la ayuda de los jugadores del Nàstic Genuine, los nuevos árbitros pudieron pitar a sus primeros partidos. Finalmente, los trece primeros árbitros formados en el proyecto dirigirán sus primeros partidos oficiales en el torneo Be My Referee que se disputará a finales de octubre en las instalaciones del Nàstic de Tarragona y que contará con la presencia de seis equipos de LaLiga Genuine.

Después del éxito confirmado de la iniciativa impulsada por la Fundación Mí Alex, Down España y AGF Genuine Experiences, se espera que se obre un nuevo camino para las personas con diversidad intelectual para disfrutar del deporte a través del arbitraje y, a poder ser, que no se quede sólo en el fútbol.