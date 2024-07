El calvario de la Cultural Bonavista: renuncia al ascenso y tendrá que jugar contra equipos de Barcelona

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

A quien tenía que decir a la Cultural Bonavista que el hito histórico del ascenso a Segunda Catalana con un equipo formado por jugadores del barrio se convertiría en unos meses en todo un calvario. El equipo tarraconense celebró el último mes de mayo el ascenso de categoría después de liderar el grupo 16 de Tercera Catalana con 64 puntos, pero, por motivos económicos, el club del barrio tarraconense tuvo que renunciar a su premio para volver a Tercera Catalana. Con todo, lo que tenía que ser una solución sencilla, se ha vuelto en un quebradero de cabeza porque la falta de plazas en los dos grupos de Tarragona ha provocado que la Federación Catalana de Fútbol enviara a la Cultural Bonavista al grupo 13, donde juegan los equipos del Alt Penedès y el Garraf. Esta situación vuelve a poner el club tarraconense en tensión porque lo deja, de nuevo, en una situación económica delicada por culpa de los desplazamientos.

Desde la entidad tarraconense apuntaron que «formamos un equipo lleno de jugadores del barrio. Amigos que sólo querían disfrutar de este deporte sin ningún tipo de beneficio económico ni retribución. Realizamos una temporada espectacular, pero renunciamos a la plaza y comunicamos a la Federación Catalana que no disponíamos de poder económico para participar a Segunda Catalana, aunque la situación nos doliera». El grupo de Segunda Catalana ya reúne equipos del Campo de Tarragona con otros del Ebro y algunos de Barcelona, hecho que provocaba unos desplazamientos cada 15 días que serían «insostenibles» para un equipo en el cual los jugadores no cobran. Además de la dificultad económica añadida en tener que fichar jugadores de nivel para igualar el salto de calidad. La renuncia entró dentro de los plazos estipulados, pero el equipo tarraconense se quedó sin grupo donde jugar a Tercera Catalana.

El vacío que dejó la Cultural Bonavista a Segunda Catalana no se cubrió con un equipo tarraconense, sino con uno de Barcelona, eso provocó que no se liberara ninguna plaza en ninguno de los dos grupos (16 y 17) que integran los equipos de Tarragona. De esta manera, la FCF decidió enviar a la Cultural Bonavista en el grupo 13, con los equipos del Alt Penedès y el Garraf. De hecho, entre los rivales figuran el Begues CF, el Capellades CF y el Sant Pere Molanta, por ejemplo. En definitiva, todos los equipos están a una hora o más de distancia por carretera de Tarragona. «Si no tenemos dinero para participar a Segunda Catalana, como tendremos para jugar semana sí semana no en el Penedès. Eso lo único que se puede conseguir es que el equipo desaparezca, no creemos que sea la solución», apuntó la entidad de Bonavista mediante un post a las redes sociales.

Fuentes de la Federación Catalana de Fútbol apuntan que «lamentan profundamente» la situación vivida y que «trabajamos para encontrar una solución cambiante la plaza con la de un equipo de Tarragona más próximo a la frontera con Barcelona». Con todo, la tarea no será nada fácil.

Ante esta situación casi sin salida, teniendo en cuenta que todos los grupos ya están repartidos de forma oficial, la Cultural Bonavista se plantea, incluso, retirarse y no competer a la categoría. Este hecho supondría un descenso a la Cuarta Catalana, donde milita su segundo equipo. Con todo, esta tampoco es una solución fácil para la Cultural Bonavista, porque supondría bajar y no poder optar al ascenso en las próximas dos temporadas.

Los jugadores del club histórico de Tarragona han pasado en unos meses de tocar el cielo a caerse al infierno y buscan una solución que cada día que pasa es más difícil.