El CBT gana el Ciudad de Inca y se clasifica matemáticamente para los playoffs de ascenso (98-81)

El Ibersol CBT ha ganado con contundencia el Ciudad de Inca por 98-81 en un partido que ha quedado resuelto en el segundo cuarto, en lo que uno parcial demoledor de los tarraconenses ha abierto una rendija de 28 puntos de la que el Ciudad de Inca ya no se ha podido recuperar. Con esta victoria, el CBT, segundo de la Tercera FEB, queda ya matemáticamente clasificado para los play-offs de ascenso, que jugarán los cuatro primeros del grupo.

Los tarraconenses cogían la iniciativa ya en los primeros minutos con uno parcial de 11-2 que completaba un triple de David Fernández desde la esquina. La entrada de Issouf, que se hacía fuerte en la pintura y, sobre todo, la de Iker Fernández, revolucionando el ataque azul con una coasta tono coasta, un triple y generando juego para sus compañeros, acentuaban el dominio de los locales para cerrar el primer cuarto con uno claro 29-10.

El segundo triple de David Fernández ponía el 32-10 para abrir el segundo cuarto. Pero el Inca reaccionaba y, con el acierto exterior y las transiciones como argumentos, recortaban hasta el 36-22 forzando el primer tiempo muerto de Toni Larramona. Devolviendo del paréntesis, puñetazo encima de la mesa de los del Serrallo. Stefanuto neutralizaba la defensa en zona con un triple y asistía Loras para completar un 2+1. Duch se añadía con dos bombas desde los 6,75, Buscail daba un mate y Campeny remataba el parcial con dos 2+1 consecutivos por dejar uno contundente 58-32 al descanso.

Volviendo de los vestuarios, sentencia por la vida rápida: dos triples del capitán David Fernández y dos suspensiones de media distancia de Stefanuto ponían uno inapelable 73-42 en el minuto 5. El resto del partido era un trámite. Con minutos para los jugadores menos habituales, el CBT gestionaba la ventaja hasta el 98-81 final.