El Ibersol CBT gana a Sant Cugat y se aferra a la segunda posición de la Tercera FEB (78-84)

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT se ha llevado una victoria muy trabajada de Sant Cugat que le permite mantener la segunda posición a la Tercera FEB, a un partido del líder, el Mollerussa. Después de una primera parte con alternativas, los de Toni Larramona han controlado el marcador durante la segunda, pero con rentas que no han estado nunca definitivas. Los tarraconenses han sabido sufrir y han ganado la partida con buenos números de su pareja interior (Buscail 18 puntos y 11 rebotes y Loras 15 y 14) y la contribución anotadora de David Fernández i Stefanuto (14 puntos los dos), además de la dirección de Iker Fernández, que ha guiado el equipo en los momentos más delicados.

El Sant Cugat empezaba fuerte anotando en los seis primeros ataques. Sin embargo, los tarraconenses no perdían comba gracias a la efectividad de Buscail y Stefanuto y se ponían por delante después de un triple de Loras (11-12, minuto 5). Los locales no aflojaban y recuperaban la iniciativa con diferencias que llegaban a ser de 5 puntos para cerrar el cuarto con uno ajustado 27-24.

La defensa era la asignatura pendiente y la dinámica no cambiaba al arrancar el segundo periodo (32-24, minuto 2). La intensidad defensiva mejoraba y Buscail lideraba una reacción que recortaba hasta el 34-32. Al Sant Cugat se le indigestaba la defensa en zona planteada por Toni Larramona y los tarraconenses completaban el remontamiento (38-38, minuto 7) y se ponían por delante por primera vez con un triple de Stefanuto (37-39). El tramo final era de intercambio de golpes y los del Serrallo se marchaban a los vestuarios con ventaja mínima (41-42) después del tercer baloncesto en tres intentos del debutante Issouf.

Después del descanso, un 0-8 de salida provocaba el tiempo muerto de los locales en sólo un minuto y medio y 41-50. La defensa ahogaba el Sant Cugat y el ataque fluía. Dos triples de David Fernández daban una nueva máxima (43-58), pero los del Vallès, lejos de bajar los brazos, recortaban hasta el 56-62. El CBT frenaba la hemorragia y dejaba el marcador en 60-68 al final del cuarto.

Los últimos 10 minutos empezaban con Loras y Stefanuto ensanchaban la renta desde los tiros libres (60-73) y la defensa recuperaba decibelios, pero dos triples de Amabilino y Neale volvían a poner el Sant Cugat al partido (67-73, minuto 3). Los del Vallès se ponían incluso en 4 aprovechando unos minutos de desconcierto en los que Iker Fernández recuperaba cojín desde el triple y el tiro libre (70-78 a menos de 4 minutos). Otra vez el recurso de la defensa en zona hackeaba los locales y el margen de 10 ya parecía definitivo a 2 minutos para el final, pero uno nuevo parcial disparaba las alarmas: 75-80 con todavía un minuto y medio. La serenidad de David Fernández acudía al rescate y el capitán sellaba la victoria con 4 tiros libres consecutivos.