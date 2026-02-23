Diari Més

CBT

El CBT y Day Hall llegan a un acuerdo de rescisión de contrato

El ala-pívot jugó siete partidos con la camiseta azul

Day Hall durante un duelo con el CBT

Day Hall durante un duelo con el CBTCBT

Redacció Redacció
Publicado por
RedaccióRedacció

Creado:

Actualizado:

El Ibersol CBT y el ala-pívot SadaidrieneDay’ Hall han llegado a un acuerdo para rescindir el contacto. El jugador cierra así una efímera etapa de siete partidos con la camiseta azul.

Hall aterrizó a principios de enero procedente de l'Homs Mataró de Segunda FEB. Entonces, su llegada cubrió la ausencia de Stefano Bachiochi y se sumó como un engranaje más al sistema interior del CBT. Desde entonces, Hall jugó 7 partidos de azul, alcanzando 7,6 puntos y 14 minutos por término medio.

Con todo, después de semanas juntos, club i jugador han decidido que lo mejor para el futuro era separar caminos.

tracking