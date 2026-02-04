David Loras (CBT): «Nuestra mejor motivación es que la afición se sienta orgullosa de nuestro juego»

El pívot tarraconense David Loras antes de un entrenamiento con el CB Tarragona.GERARD MARTÍ

Volver al Serrallo después de una derrota es el mejor remedio. ¿Cómo vio el triunfo contra el Sa Real?

«Sí. Era muy importante volver a ganar y más si es en el pabellón del Serrallo. Jugábamos contra un equipo de la parte baja, pero en este momento de la temporada son más peligrosos porque luchan por evitar el descenso. Lo preparamos muy bien y estoy satisfecho por la victoria».

Supuso no perder la pugna entre los tres primeros. ¿Esperaba que el equipo estuviera en esta posición a principio de curso?

«Quizás en el top 3 de esta manera no, pero hablando con el técnico Toni Larramona, teníamos confianza en estar arriba. Queríamos luchar por ser uno de los mejores equipos de la categoría. La verdad es que estamos trabajando mucho y, de momento, está dando frutos».

¿Cómo se forjó su retorno al CBT este verano?

«Acabé la temporada con el CB Valls y Toni Larramona me llamó para tomar un café. Quedamos y charlamos sobre el proyecto. Me explicó lo que quería de mí y me mostró que confiaba mucho en mi talento. Fue todo muy rápido».

No tuvo la temporada más fácil en el CB Valls el curso pasado.

«Sí, fue un poco difícil. Durante la temporada hubo salidas de muchos jugadores que no estaban a gusto con el equipo. A nivel personal, estuve muy contento, supuso volver a jugar después de la grave lesión de rodilla. Cogí buenas sensaciones».

Este año ha dado un paso adelante. Ahora mismo es el jugador con más rebotes totales del grupo de Tercera FEB.

«Con la lesión aprendí que las cosas que dependen de mí son las realmente importantes y son las que tengo que entrenar a fondo. Por ejemplo, el rebote. Entreno para perfeccionar cuándo irlo a buscar o no y luchar con todo contra los defensores. También me centro para animar muchos a los compañeros y mostrar carácter».

¿Qué siente que ha cambiado del Loras del año pasado a este?

«Me siento más maduro como jugador y capaz a la hora de controlar las emociones durante el partido».

Larramona destacó que quería jugadores ADN Tarragona. Cumple los requisitos.

«He jugado en el CBT toda la vida y he coincidido con Buscail, David Fernández y Duch. El núcleo del equipo es de aquí y sabemos lo que significa para la afición y también para los jóvenes de la base que trabajan para estar en nuestra posición en el futuro».

Se podría decir que es un veterano en el club a pesar de tener 24 años. Jugó en el plantel el curso 2019-2020.

«A nivel de antigüedad en el club se podría decir que sí [río]. Eso sí, tenemos dos capitanes muy marcados como son David Fernández y Adrià Duch. A partir de aquí, todo el mundo tiene que ser importante dentro del equipo. No hay rangos, y todo el mundo da su opinión».

El Domingo contra el Sa Real se quedó cerca del triple doble. Fue un partido de juego interior.

«Sí, aunque yo no me fijo en eso durante el partido. Cuando me lo dijeron al acabar me quedé parado [río]. Teníamos trabajado el partido teniendo en cuenta que Nacho Martín vendría. No estuvo y lo aprovechamos porque, sin él, éramos superiores en el juego interior».

Marc Buscail fue el máximo anotador y usted el asistente y reboteador. Tenéis buena coordinación.

«Hemos jugado toda la vida juntos. Sabemos prácticamente en todo momento dónde está cada uno en la pista por intuición. Tenemos buena química y eso ayuda al equipo».

¿Nota ilusión en el entorno del club?

«Sí. A pesar de no estar en los últimos dos años, sé cómo estaban los ánimos. Este año notamos a la gente más animada, sobre todo los niños del plantel. Esta es nuestra motivación, queremos que estén orgullosos de nuestro juego».

¿Qué le pide a la temporada?

«A nivel personal, seguir mejorando y trabajando como hasta ahora y, a nivel colectivo, a ver si podemos escalar posiciones y acabar la temporada consiguiendo cosas bonitas».