Exhibición de recursos del CBT para reanudar el camino de la victoria (84-67)

El Ibersol CB Tarragona es un equipo con muchas armas para resolver partidos y lo demostraron deshaciéndose del Sa Real Ibiza en un partido tanto dominado como cómodo. Los tarraconenses hicieron valer la potencia de su juego interior con un Marco Buscail y David Loras destacados para solucionar el duelo ya desde el primer cuarto para acabar manteniendo la ventaja e, incluso, llegar al +30 en algunos momentos. Con la victoria, los de Larramona mantienen el ritmo en la parte más alta de la clasificación.

Los primeros minutos fueron un pequeño resumen de lo que se esperaba en el partido. Hall y Loras potentes bajo la canasta, y David Fernández, alcanzaron la primera ventaja con el 8-2. Pronto se dio cuenta de que desde el exterior no carburaba el CBT como en partidos anteriores Iker Fernández no tenía su día y, después de dos pérdidas, Larramona dio entrada a Kohan. Por otra parte, Stefanuto tampoco aparecía, así que el equipo viró hacia el poder de las dos torres. Loras y Buscail dominaban la pintura y empezaron un parcial que el ala-pívot se encargó de completar con el +12 con un mate. Era todo un aviso y un llamamiento para sus compañeros: no había nadie del Ibiza que lo pudiera parar. De esta manera, él mismo se encargó de resolver la ventaja con un David Loras que lo asistía, puntuaba y culminaba el parcial taponando una acción para certificar el 24-14 al electrónico.

En el segundo periodo el dominio interior se alargó. Cuando los ataques cebetistas no veían claro el camino en canasta, pasaban a Buscail que él se encargaba de encontrarlo con facilidad. Fue entonces cuando Stefanuto hizo acto de presencia con un triple que ponía el +17 en el electrónico. El Sa Real Ibiza se veía sobrepasado, pero mantenía una tímida resistencia con el francés Lucas Malary. Aun así, Duch desde el tiro libre enviaba el partido al descanso con el 48-29.

A la reanudación, el Ibiza hizo un aviso de reacción con un triple que reforzó la concentración tarraconense. Iker Fernández continuaba anegado, pero el equipo estaba con él. Un intento de triple chocó con el tablero, pero David Loras lo aprovechó para poner el +20 de diferencia. Lo hacía fácil Loras, acabando el partido con 13 rebotes y junto a un triple doble con 7 asistencias y 8 puntos. Se entendía a la perfección con Buscail y, de la mano de Hall y Senghor, amplió la diferencia. El equipo brillaba con confianza y Senghor lo demostró tirándose un triple que puso el +30 hacia el final del tercer periodo.

Les torres brillaron con Buscail (19 puntos) y Loras a tocar el triple doble

Con el duelo más que solucionado, el Sa Real lo aprovechó para maquillar el marcador en el último cuarto. Malary continuaba con su ejercicio de anotación personal –acabó con 29 puntos–, pero el CBT mantuvo el control de los minutos. Hasta o todo, el joven Jordi Roset tuvo sus minutos sobre la pista que no pudieron ser premiados con un triple, aunque lo intentó. Con Hall y Buscail como los más anotadores y Loras impactando con asistencias y rebotes, los de Larramona resolvieron el duelo enviando un mensaje: no hay dependencia ni de Stefanuto ni de Iker Fernández, hay muchas más armas para solucionar los partidos.