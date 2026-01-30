El CBT quiere hacerse fuerte en el Serrallo para iniciar una nueva racha

El Ibersol CB Tarragona vuelve este fin de semana al pabellón del Serrallo para recuperar buenas sensaciones después de la derrota contra l'Hospitalet del último fin de semana. Los azules jugarán contra el Sa Reial de Ibiza en un horario poco habitual: domingo a las 12.30 horas. Un cambio de los habituales sábados adaptados a las necesidades del desplazamiento del conjunto balear.

El último fin de semana, los de Toni Larramona vieron cómo su flamante racha de victorias quedó cortada contra el CB l'Hospitalet. Este fue un duelo por el liderazgo que se perdió, pero que no aleja de la pugna a los del Serrallo, porque se encuentran a sólo un triunfo del Mollerussa y l'Hospitalet.

Esta es la temporada de las rachas para el conjunto azul. Primero una de siete victorias consecutivas y, después una de cinco. Los de Toni Larramona se encuentran en una buena dinámica y tienen entre ceja y ceja iniciar una nueva haciendo el primer paso contra el Sa Real de Ibiza este fin de semana. La clave es no perder la cabeza y mantener la dinámica hasta ahora. El conjunto tarraconense ha destacado por ser un equipo coral. Sí, Dani Stefanuto e Iker Fernández han destacado a lo largo de la temporada por su acierto en la canasta, pero la realidad remarca la fuerza del grupo. Cinco jugadores suman una media de más de diez puntos por partido, dato que deja los azules como uno de los equipos más anotadores del grupo.

El partido de este domingo es el tercero de la segunda vuelta y, a medida que se acerca el final, los equipos aprietan el acelerador para alcanzar los objetivos y escapar del descenso. Este es el caso del Sa Real, equipo que actualmente marca la salvación con cinco victorias y que llegará motivado al pabellón del Serrallo para evitar caer de nuevo al abismo. Para los de Larramona, supondrá una buena piedra de toque para lamerse las heridas y seguir sumando.