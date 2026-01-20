La Fundació 'la Caixa' renueva su apoyo al equipo inclusivo Originals CBT-SOLC

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació 'la Caixa', a través de CaixaBank, ha renovado su apoyo al equipo de baloncesto de los Originales CBT – SOLC mediante la firma de un convenio de colaboración entre la entidad y el Club Baloncesto Tarragona.

Los Originals CBT – SOLC son un equipo creado para fomentar la práctica del deporte entre personas con diversidad funcional. Lo integran actualmente 20 jugadores/as y competerán a la Liga Territorial de Bàsquet Acell y a diferentes competiciones amistosas.

La presidenta del CBT, Núria Grados, se ha mostrado «muy agradecida por la ampliación del apoyo de la Fundació 'la Caixa', porque supone un reconocimiento a la tarea social que hacemos con este proyecto, que es muy especial para nosotros y refleja los valores de responsabilidad social que están en el ADN de nuestra entidad».

A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y próximas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundació 'la Caixa' dirigidas a dar respuesta a estas necesidades. En el 2024, se dieron apoyo casi 5.625 proyectos de más de 5.300 entidades sociales.