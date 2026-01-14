El CBT coge aire: se descarta una lesión grave de Stefanuto y estará disponible el sábado

El Ibersol CB Tarragona cerró la primera vuelta| el pasado sábado con una exhibición en el Serrallo (112-68). Fue un triunfo agridulce porque todo el mundo estaba pendiente de la lesión del referente Dani Stefanuto. Con todo, el equipo coge aire porque el club ha descartado ninguna lesión grave y confirma que sólo se trata de una fuerte contusión.

En el minuto 7 del tercer cuarto, el anotador referente del club azul recibió un fuerte golpe que dejó el pabellón con un susto. Entonces, fue sustituido para no volver a salir en ningún momento. El partido, sin embargo, ya estaba encauzado con 21 puntos de diferencia. El artífice fue Iker Fernández, que completó el duelo con 23 puntos. Desde el club destacan que Stefanuto entrenó parcialmente con el equipo y se espera que recupere normalidad absoluta a lo largo de la semana. De esta manera, estará disponible de cara al duelo del sábado contra el Castelldefels.

El partido contra el Barbastro, sin embargo, sumó mejores noticias que amargas. Supuso la cuarta victoria consecutiva de los azules y también un debut agradable del fichaje Day Hall, así como del base Tomas Kohan. Hall, incorporado la última semana como nuevo ala pívot, sumó 8 puntos en 15 minutos disputados. Por otra parte, el base tarraconense, que ya se ha recuperado de su lesión, se estrenó con sus primeros 12 minutos en pista.

De esta manera, Toni Larramona suma más músculo a la rotación de la plantilla antes de iniciar la segunda vuelta del campeonato. El primer duelo será contra el Castelldefels en el pabellón del Serrallo.