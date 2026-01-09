El CB Salou suma experiencia con el fichaje de Charles Knowles

El OCA Global CB Salou sigue reforzándose para alcanzar el objetivo de la permanencia en la Segunda FEB. El conjunto de Jesús Muñiz agita de nuevo el mercado e incorpora al escolta Charles Knowles.

El norteamericano, con pasaporte europeo, de 1,95 metros de altura ha jugado esta temporada en el Ponferrada y el Logrobasket de Segona FEB. De hecho, es un jugador experimentado a la categoría y, este año, suma la tercera temporada consecutiva. Desde el conjunto salouense definen a Knolwes como un jugador con gran dominio físico y capacidad para marcar las diferencias cerca de la canasta, además que aportará solidez al equipo. Charles Knowles es la tercera incorporación a media temporada del conjunto salouense después de Álex Llorca y Danrad Knowles. Este último, a pesar de compartir apellido, no tiene ningún vínculo familiar.

El conjunto de Jesús Muñiz espera un fichaje más por reforzar en una plantilla que ha perdido a Antonio Morales y el base Darien Jackson. Charles podrá debutar este domingo contra el Benicarló, un partido clave para iniciar el camino a la salvación. Ahora mismo, el Salou es el colista de la categoría a dos victorias y tiene el play-out a un partido y la salvación en tres. Además, el equipo todavía busca el primer triunfo en casa.