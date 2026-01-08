El Ibersol CBT ficha al ala-pívot Sadaidriene 'Day' Hall

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha cerrado la incorporación de Sadaidriene ‘Day’ Hall. El ala-pívot norteamericano de 1,96 y 25 años llega procedente del Homs Mataró de Segunda FEB, donde ha tenido unas medias de 6,3 puntos y 5,1 rebotes en 19 minutos por partido. La temporada pasada, Hall cerró su periplo a la primera división de la liga universitaria de los Estados Unidos, el NCAA, donde era titular en San José State con unos números de 8,1 puntos y 5,1 rebotes en 24 minutos por partido.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, se ha mostrado «muy satisfecho» con el fichaje y explica que «es un jugador muy versátil, que destaca por su capacidad física, que le permite sumar tan en ataque como en defensa». Larramona lo describe como «una amenaza en el 1x1 tan de cara a canasta como bajo ella, con buen lanzamiento y buenos movimientos de pies,» sin olvidar que «sus facultades atléticas lo hacen un buen reboteador y, también, un buen recuperador de pelotas».

Day Hall llega hoy a Tarragona para incorporarse inmediatamente a los entrenamientos del equipo y estará disponible para debutar ya este sábado en el partido que enfrentará a los tarraconenses con el Barbastro y que cerrará la primera vuelta de la temporada en la Tercera FEB.