El Ibersol CBT gana en Igualada y cierra el año como segundo clasificado de la Tercera FEB (76-85)

El Ibersol CBT ha conseguido una nueva victoria de prestigio en la pista del Mombus Igualada, rival directo en la lucha por las posiciones punteras. La victoria permite al CBT cerrar el año con un balance de 10 victorias y 2 derrotas que lo consolidan a la segunda posición de la Tercera FEB, sólo por detrás del Mollerussa. Sin Dani Stefanuto, los de Toni Larramona han sido capaces de traer el partido a su terreno en el último cuarto, que habían empezado 4 puntos por debajo después de 30 minutos con constantes alternativas en el marcador. Con Jan Campeny liderando el ataque (18 puntos y 4 triples), muy bien secundado por Buscail, Loras y Duch, los tarraconenses han construido la victoria desde la defensa y la fuerza mental ante un rival muy experimentado donde ha sobresalido el veterano Eduard Tejero con 24 puntos.

Tres triples de Duch, Campeny y Senghor en los primeros dos minutos abrían fuego a favor de los del Serrallo. El parcial se alargaba hasta el 3-11 con Buscail resolviendo en el palo bajo. La dinámica se invertía y Fons y Tejero lideraban la reacción de los de Anoia hasta el 13-13. A dos minutos para el final del primer cuarto, el Igualada se ponía por delante 19-18 para acabar cerrando el periodo con 24-21.

La renta mínima se mantenía en los primeros minutos del segundo cuarto con los dos equipos con un perfil bajo en anotación: 29-27 en el minuto 5. Cruzado el ecuador, el juego interior de los del Serrallo se hacía valer para cambiar el resultado: 29-33 con acciones de juego entre pívots de Loras y Buscail. El Igualada, sin embargo, volvía a recuperar la iniciativa (39-37) y se marchaba a los vestuarios por delante con un 44-41 después de un triple de Tejero en la última posesión.

Parcial de 0-8 para abrir la segunda parte con unos tarraconenses acertados desde los 6,75 (44-49) y un Igualada que respondía con dos triples (50-51). Los locales volvían a ponerse por delante en el minuto 6 (55-54) delante de un CBT que perdía la inspiración ofensiva por unos minutos. Marc López descoyuntaba el ataque tarraconense con un triple, pero los de Anoia llevaban la iniciativa y cerraban el cuarto con 62-58.

Un triple de Adri Duch y una acción interior de Loras volvían a dar la ventaja a los del Serrallo: 62-63. El cambio de sensaciones lo confirmaba Campeny con su cuarto triple y Buscail y Mesa anotando después de rebote ofensivo (64-70). La rendija crecía hasta los 11 puntos a 3 minutos para el final con un triple estratosférico de Duch y una canasta de Loras en la pintura que ponían la victoria a tocar, más cerca todavía después de dos tiros libres de Duch (66-79) y de un triple de David Fernandez (69-82). En el tramo final, los de Toni Larramona administraban bien la ventaja hasta el 76-85 final.