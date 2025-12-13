El CBT se impone en el Valls en el derbi provincial (72-59)

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha derrotado el CB Valls en el derbi provincial de la Tercera FEB. Los de Toni Larramona dominaron el partido con solvencia hasta el descanso, pero el conjunto vallense reaccionó en el tercer cuarto para igualar el encuentro en 47 y que todo se decidiera en el último cuarto. Sin embargo, los tarraconenses, con un pabellón del Serrallo lleno hasta los topes, sentenciaron un partido donde el acierto desde la línea de tres puntos en los primeros minutos ha estado determinando.

En los primeros minutos de partido el CBT era capaz de imponer su ritmo para abrir un primer agujero de 16-4 con Loras i Buscail castigando también cerca de la canasta y Stefanuto rematando el parcial con un triple. Después del preceptivo tiempo muerto, el fichaje vallense David Acosta se establecía como la principal opción ofensiva, anotando los 7 primeros puntos de los del Alt Camp y haciendo daño con el dominio del rebote ofensivo. Iker Fernández, que no había salido en el cinco inicial, ya comandaba las operaciones azules y un triple del base de Vilafranca ponía el 20-11 en el minuto 8. En el tramo final del primer periodo, los de Toni Larramona volvían a estirar el marcador hasta el 26-14 con un Iker Fernández en estado de gracia.

Un triple de Stefanuto y dos acciones interiores de Buscail abrían el segundo cuarto para poner en el luminoso una máxima de 19 puntos (33-14). El Valls reaccionaba con uno 0-8 que los situaba en 12 a 4 minutos para el descanso. Pero la defensa azul volvía a la mejor versión propiciando recuperaciones y juego en transición: un mate de Loras ponía otra vez tierra por el medio: 38-22. En la media parte, 40-26 y la sensación de partido controlado.

Acosta volvía a hacer daño en los primeros minutos de la segunda parte dentro de la zona. A los puntos y rebotes del pívot, se sumaba Fàbregas, que con dos triples acercaba el Valls a 4 (44-40 a 4 minutos para el final del tercer cuarto). El partido había cambiado y un 2+1 de Ngomo dejaba ya la mínima diferencia. Los tarraconenses buscaban liderazgos y Adri Duch presentaba candidatura con un triple, pero Rosa completaba el remontamiento empatando en 47. Los tarraconenses recuperaban la iniciativa y cerraban el cuarto tres puntos por encima gracias a Adri Duch (52-49).

El escolta castellonense continuaba inspirado y conectaba un nuevo triple. Stefanuto también acertaba desde los 6,75 y el CBT cogía aire: 60-52, después de una trabajada canasta de Ali Senghor. A 7 minutos para el final, una nueva bomba de tres puntos de Jan Campeny empezaba a decantar el partido (64-52). El Valls sobrevivía gracias al rebote ofensivo y un triple de Ngomo los ponía en 7 con 3 minutos por delante. Los nervios se apoderaban de los dos equipos y el marcador se estancaba mientras el reloj jugaba a favor de los locales. Ya en el último minuto, un triple de Stefanuto remataba el trabajo poniendo a un 69-59 que ya parecía irrecuperable y que Duch ampliaba desde el tiro libre hasta el 72-59 final.