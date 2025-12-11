Diari Més

CBT

El CBT y Stefano Bachiochi acuerdan rescindir el contrato

El ala pívot argentino no ha disfrutado de minutos después de lesionarse del tobillo al inicio de curso

Stefano Bachiochi con la camiseta del CBT.

Stefano Bachiochi con la camiseta del CBT.CBT

Redacció Redacció
Publicado por
RedaccióRedacció

Creado:

Actualizado:

El Ibersol CBT y Stefano Bahiochi han acordado rescindir el contrato que los vinculaba. El ala pívot argentino, de 25 años y 1,96, llegó a Tarragona el pasado mes de septiembre proveniente del Almafuerte Las Varillas.

Bachiochi sufrió una lesión en el tobillo en uno de sus primeros entrenamientos en el Serrallo que, a pesar de su recuperación, ha dificultado su proceso de adaptación y la cantidad de minutos con que ha contado al jugador.

A la vista de estas circunstancias, las dos partes han decidido amistosamente separar sus caminos. Desde el Club Bàsquet Tarragona «se agradece a Stefano Bachiochi su esfuerzo y actitud positiva en estos tres meses en que ha formado parte del primer equipo masculino y le desea muchos éxitos en el futuro».

tracking