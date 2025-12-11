El CBT y Stefano Bachiochi acuerdan rescindir el contrato

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT y Stefano Bahiochi han acordado rescindir el contrato que los vinculaba. El ala pívot argentino, de 25 años y 1,96, llegó a Tarragona el pasado mes de septiembre proveniente del Almafuerte Las Varillas.

Bachiochi sufrió una lesión en el tobillo en uno de sus primeros entrenamientos en el Serrallo que, a pesar de su recuperación, ha dificultado su proceso de adaptación y la cantidad de minutos con que ha contado al jugador.

A la vista de estas circunstancias, las dos partes han decidido amistosamente separar sus caminos. Desde el Club Bàsquet Tarragona «se agradece a Stefano Bachiochi su esfuerzo y actitud positiva en estos tres meses en que ha formado parte del primer equipo masculino y le desea muchos éxitos en el futuro».