El CB Valls refuerza el juego interior con el fichaje de David Acosta

El Club Baloncesto Valls anuncia la incorporación del pívot dominicano David Alexander Acosta Almonte (24/1/1997), que se incorpora inmediatamente a la plantilla del primer equipo para reforzar el juego interior.

El jugador, que ya ha llegado a Valls, se ha puesto a las órdenes del técnico Miki Larraz y se integrará de manera inmediata en la dinámica de entrenamientos. Si el cuerpo técnico lo considera oportuno, David Acosta podría disputar sus primeros minutos en el derbi contra el CBT de este sábado.

Con 205 cm de altura, Acerca destaca por su potencia física, la capacidad de ocupar espacios bajo la canastay una gran solidez en el rebote, tanto ofensivo como defensivo.

Formado deportivamente en los Estados Unidos, competió a la NCAA con los Tennessee State Tigers, etapa en que desarrolló un estilo de juego intenso, atlético y orientado al trabajo interior.

Después de su trayectoria universitaria norteamericana, Acerca se incorporó a la UE Mataró de Segunda FEB, club del cual llega al CB Valls Taller Pablo Martínez.

Su experiencia en una categoría superior y tan exigente, y su perfil físico, responden perfectamente a las necesidades actuales del conjunto vallense, que buscaba reforzar la rotación interior. De hecho, el pasado martes el equipo anunció la rescisión del portugués Raina Henrique, jugador que no se adaptó deportiva y competitivamente al equipo.

Con esta incorporación, el CB Valls Taller Pablo Martínez suma un jugador con talento, presencia, intensidad y capacidad de condicionar el juego cerca de canasta. El cuerpo técnico confía en que su impacto será inmediato, aportando energía, rotación y contundencia en esta fase de la temporada.