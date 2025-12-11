Álex Llorca guía al CB Salou hacia una victoria importantísima (66-83)

Álex Llorca ya da alegrías a la OCA Global CB Salou. Esta, sin embargo, fue una alegría más que necesaria, toda una bombona de oxígeno para un equipo que necesitaba la confianza en que dan los triunfos. Los de Jesús Muñiz mostraron la versión más mejorada del equipo tanto en ataque como en defensa y, liderados por un Llorca en estado de gracia, sentenciaron la segunda victoria del curso contra el Mataró en el último cuarto.

Este se presentaba un duelo clave para los intereses de los salouenses. El Mataró es el penúltimo clasificado así que un triunfo no sólo los igualaría en la tabla, sino que significaría ganar un buen average para el futuro. El inicio, sin embargo, no fue esperanzador. Un triple local ponía el 5-0 al inicio, pero los azules no iban a bajar los brazos. Llorca, con una semana de rodaje, se puso el equipo en la espalda y con un tiro sobre la pintura y un triple igualó el encuentro. El intercambio de golpes empezó.

El Mataró encontraba facilidades para probar suerte desde el tres y también el acierto para anotarlos. Por otra parte, el Salou impregnaba sobre la pista un juego rápido y abriendo espacios para encontrar sus anotadores. El rebote defensivo, sin embargo, pesó sobre el Salou. En una jugada, hasta tres consecutivos se perdieron, demasiadas facilidades para el Mataró, sin embargo, aun así, el final del primer cuarto presentaba uno igualado 19-18.

La igualdad se mantuvo en el segundo cuarto hasta que los nuevos la rompieron. Llorca, de nuevo desde el triple, puso por delante a los salouenses. Acto seguido, Knowles añadió dos más y, para acabar, Cuéllar recogió una pasada en largo de Llorca para buscar el espacio y poner el 27-32 que obligó al tiempo muerto local. La reacción llegó y la igualdad volvió hasta que Emilio Martínez decantó la balanza con el 38-39 al descanso.

En el tercer periodo, lo que parecía que sería de la escapada salouense, se torció el duelo pronto. El Mataró castigaba los errores salouenses y, después de dos pérdidas y el 50-43 en el electrónico, Muñiz cortó la sangría con un tiempo muerto. Era el momento de reconstruir y, al reprender el partido, la defensa salouense se alzó y el Salou empezó a arañar puntos hasta que Llorca volvió a igualar el encuentro en 52. Sobre la bocina, Castillo anotó un triple por poner el 57-54 y una pérdida evitable dejaba sin última jugada para los de Muñiz.

Tocaba remontar en el último cuarto y no bajar los brazos. El miércoles, sin embargo, no fue el día para encogerse. La imagen del CB Salou cambió a la mostrada en los últimos partidos. El Salou no cayó y, de hecho, rompió el partido. Llorca continuaba su exhibición y con un alley-oop de Emilio y Morales los salouenses ponían el +5. El mismo Morales salpimentaba la ventaja con un triple que obligaba al tiempo muerto local. Con todo, fue inútil, porque el partido ya se le estaba escapando de las manos en el Mataró. Joaco Sánchez castigó con un triple a la reanudación y el Salou llegó a ponerse con +16. Todos los tiros acertaban y cada acción acercaba más a un Salou que, en el banquillo, celebraba como un triunfo cada pequeña victoria hasta certificar el 66-83 final.