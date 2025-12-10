CBT y CB Valls se enfrentan en un derbi de tensión y dinámicas opuestas

Este sábado vuelve a haber un derbi provincial. Después de tres temporadas, el CB Tarragona y el CB Valls volverán a enfrentarse al pabellón del Serrallo en un duelo de alta expectación y tensión y de dinámicas opuestas.

Los tarraconenses llegan reforzados después de demostrar que el flamante líder de la categoría, el Mollerussa, no es indestructible. Con la última victoria a domicilio, los de Larramona acumulan un balance de 8 victorias y dos derrotas. Por otra parte, el CB Valls recibió un golpe duro en el último duelo en casa cuando perdió contra el Ibiza con un triple al final del partido. Con esta son tres traspiés consecutivos en un equipo torturado con las lesiones y, ahora, de nuevo sin pívot.

Los derbis, sin embargo, todo lo igualan. Así lo destacaron tanto Miki Larraz (CB Valls) como Toni Larramona (CBT) en lo que será su estreno en el banquillo en un partido de alta tensión como es este. «No lleguemos en el mejor momento, si soy sincero, pero yo me rijo por las sensaciones y no tanto por la clasificación y ganar este partido significaría reencontrarnos», apuntaba Larraz. El técnico vallense no dudó, sin embargo, al reconocer de que es el equipo tarraconense quien se tiene que colgar la etiqueta de favorito.

Larramona, pero quiso huir de este título «en los derbis no hay de favoritos. Los nervios y las emociones están a flor de piel», advertía al técnico. De hecho, se espera un pabellón del Serrallo lleno con un ambiente preparado para disfrutar y animar, así lo pidió Larramona: «Esperamos que nuestra afición dé el mismo apoyo que tuvo el Valls en el duelo de Liga Catalana. Me gustan los derbis, es muy bueno para el baloncesto del territorio».

El Valls llega tocado. Adrià Trouvé es duda y el equipo vuelve a necesitar a un pívot, después de que ayer Henrique se desvinculara con el club. Con todo, Larramona apuntaba que «estoy seguro de que vendrán a competir y a buscar la manera de hacernos daño. Tienen jugadores que me gustan como Iglesias como Rosa y talento exterior». Por otra parte, Larraz destacaba que «el CBT es un equipo mucho compensado, con una gran plantilla y un juego poco previsible, será un duelo complicado».

Del partido de Liga Catalana ya ha pasado todo un mundo. Larraz apuntaba que «no se puede tener en cuenta» para afrontar este derbi, con respecto a Larramona, lo que se puede aprovechar es para motivar a los jugadores: «Tienen aquel partido grabado en la cabeza, es fácil de motivarlos».

No tan debutantes

Los dos entrenadores debutan en el banquillo, pero no es el caso para algunos jugadores. El último duelo entre CBT y CB Valls se decantó a favor de los habitantes de Valls por 49-66, un partido donde los azules contaron con Adri Duch, Marc Buscail y David Fernández, que volverán a vivir un derbi el sábado. Por parte del Valls, Oriol Besora, Guillem Fàbregas y Adrià Trouvé continúan presentes y, entonces, David Loras. Ahora, el pívot estará del bando azul.