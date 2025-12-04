El CB Salou refuerza su juego interior con el experimentado Danrad Knowles

El OCA Global CB Salou vuelve a sacudir el mercado en busca de perfiles de rendimiento inmediato para reforzar la plantilla. El primero al llegar fue Álex Llorca y, ahora, también suman nuevas energías en el juego interior con la llegada de Danrad Knowles.

Knowles, pívot bahameño de 2,08 metros de altura, se une al conjunto de Jesús Muñiz para ayudar en el objetivo de la permanencia. Knowles ya ha entrado en la dinámica de entrenamientos con el resto de compañeros y es un perfil de jugador que conoce bien la categoría. De hecho, ha jugado con el CB l'Hospitalet durante dos temporadas, Iraugi y, este curso, con el CB Zaragoza, con quién se enfrentó al Salou ahora hace unas semanas. El pívot no cuajó en el equipo aragonés, que cuenta con una plantilla muy larga donde no podía acumular los minutos que tuvo cuándo brilló con l'Hospitalet. De hecho, en la etapa en el equipo catalán fue un gran oponente también para el Salou y cerró las dos temporadas con medias de 9 y 9,6 puntos en 20 minutos por término medio.

Jesús Muñiz define el movimiento como «una oportunidad de mercado». Es un jugador con envergadura que corre bien el campo y tiene capacidad para regatear y acabar por encima de la canasta. Es un perfil de rendimiento inmediato que nos puede ayudar desde ahora mismo», destacaba el técnico. Knowles conoce Segunda FEB, un factor que Muñiz considera importante porque «nos aportará la experiencia que nos está faltando». El sábado el equipo vuelve a la liga contra la Bisbal y trabajan para que Knowles pueda debutar.