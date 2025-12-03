El CB Salou suma experiencia y rendimiento inmediato con Álex Llorca

El CB Salou ha encontrado en el mercado una pieza importante para reforzar el equipo. Álex Llorca, escolta de 36 años y 1,92 metros de altura, aterriza en Salou para aportar experiencia y liderazgo para cambiar la mala dinámica de resultados.

Llorca, con pasado en la ACB y en la LEB Oro con equipos como l'Hospitalet, Vic, Alicante, Lleida y CB Tarragona, entre otros, se presenta como un jugador de rendimiento inmediato que, de hecho, ayer ya completó el primer entrenamiento con el equipo. En palabras del técnico Jesús Muñiz, «es el jugador que necesitaba un equipo que sufría la falta de liderazgo y experiencia en una categoría dura. Tenemos una plantilla joven y estoy seguro de que Llorca llegará para hacer mejor al resto y ayudarnos a alcanzar la permanencia». Llorca llega también como «el mejor relevo posible» de Adrian del Cerro, que se lesionó al principio de temporada y suma ahora una ficha nacional más.

Antes de su primer entrenamiento, Llorca apuntó que «llego con la máxima energía. Estoy muy bien a nivel físico, preparado para debutar y aportar mi granito de arena». Llorca va destaca que llega para «sumar como uno más con mi experiencia». Llorca apunta a debutar el sábado contra la Bisbal Bàsquet en un escenario atípico, el pabellón del Serrallo, donde el Salou tendrá que jugar como local por falta de disponibilidad de su pabellón.