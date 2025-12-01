El Club Bàsquet Tarragona presenta sus 38 equipos en el pabellón del Serrallo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Club Bàsquet Tarragona mostró músculo el último sábado el pabellón del Serrallo. El club tarraconense disfrutó de una jornada completa con partidos del sénior masculino y femenino y la presentación oficial de todos los equipos.

El equipo sénior masculino, Ibersol CBT.Guillo Dehon

Un total de 38 equipos tiñeron de azul las graderías y la pista del Serrallo el sábado. El Ibersol CBT –sénior masculino– y el Volvo Diselauto CBT –sénior femenino– encabezaron a la comitiva de la mano del equipo inclusivo Originales CBT. Los tres equipos de primera línea, junto con el resto de 35 en categorías de formación, tuvieron su momento individual para hacerse una foto de plantilla antes de empezar la jornada deportiva.

El equipo sénior femenino, Volvo Diselauto CBT.Guillo Dehon

El conjunto masculino cayó al último cuarto contra el Calvià. De hecho, se acabó de decidir en los últimos segundos con un tiro de Duch que no entró. Por otra parte, el Femenino cerró la jornada con la victoria por 69-59 contra el Cornellà