El CBT vuelve al Serrallo a la caza de la sexta victoria

El base del CBT Iker Fernández durante un duelo de esta temporada.Guillo Dehon

El CB Tarragona vuelve mañana a las 19 h al pabellón del Serrallo para recibir en el Sant Cugat. Los de Toni Larramona lo hacen con el deseo de alargar la que es ya la mejor racha de victorias de las últimas temporadas.

Cinco victorias consecutivas son las que acumula el conjunto azul, la última vez que se consiguió llegó con la celebración del ascenso a LEB Plata acto seguido.

Desde el club azul disfrutan, sin embargo, con prudencia. Toni Larramona y el equipo trabaja con la convicción de seguir mejorando sin dejar subir a una nube a los jugadores, porque la derrota llegará.

La adaptación a la categoría de los azules ha sido bastante rápida. La amarga derrota contra el Castelldefels en la primera jornada fue dura, pero dejó unas buenas sensaciones que se están viendo partido tras partido. Entonces, los azules perdieron después de tirar 20 puntos de ventaja. Pasado eso, todo son victorias.

La clave radica en la polivalencia del equipo. En las primeras jornadas, Dani Stefanuto destacó como el anotador de moda de la categoría sumando más de 20 puntos por partido. El CBT no mostró dependencia porque, cuando el alero no ha tenido su día, siempre ha aparecido otro jugador. En el último partido, fue el base Iker Fernández con 20 puntos y Marc Buscail aproximándose con 17.

La rueda volverá a girar mañana sábado en el Serrallo. Después de vivir una jornada en el Palau d'Esports, el equipo vuelve a casa para enfrentarse en uno reciente ascendido.

El Sant Cugat se está adaptando a la categoría y, la semana pasada, sumó la segunda victoria del curso. Los barceloneses llegaron a los 100 puntos con Amabilino y De Ubieta llegando a los 24 y 19 puntos respectivamente.

Los azules no podrán bajar el nivel, ya que tienen que sumar un nuevo triunfo que les permita continuar.