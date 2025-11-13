Emilio Martínez ilumina el camino del CB Salou

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El OCA Global CB Salou no está teniendo el inicio de temporada más cómodo. La dureza de la Segunda FEB no perdona el proceso de adaptación de una plantilla completamente renovada. Los de Jesús Muñiz suman una victoria en cinco partidos, la última derrota, la del último fin de semana, dolorosa por haberse escapado de las manos en los últimos minutos. Con todo, cada semana suman pasos adelante con Emilio Martínez como el faro que ilumina el equipo.

El base murciano suma este año la tercera temporada a la entidad salouense y ha asumido la responsabilidad de ser el veterano del plantel. Martínez es el conector de Jesús Muñiz sobre la pintura, es quien habilita los triples de David Cuéllar y quien se encarga de dar oportunidades a la potencia de Brehima Traoré, pero también anota. De hecho, el pasado domingo contra el Castellón fue el MVP salouense con 14 puntos, 6 asistencias y 19 de valoración.

La temporada pasada, Martínez estaba en la sombra de Víctor Aguilar, con presencia sobre la pista, pero con un papel más secundario. Ahora ha cogido las riendas de la titularidad con convicción como uno de los jugadores más destacados del plantel. De hecho, si el equipo aguantó el pulso en la anotación del Castellón fue, en gran parte, gracias a los espacios que forzaba el jugador y también a su acierto. De esta manera, ocurre como un referente en la plantilla después de tres temporadas en Segunda FEB de la mano de Jesús Muñiz.

Hay que mejorar en defensa

El último fin de semana el Salou sufrió una derrota cruel el Castellón (97-106). Jesús Muñiz destacó en el postpartido que «nos ha faltado ser más listos en defensa. Hemos pecado de falta de experiencia en situaciones defensivas y, a veces, hemos dejado al Castellón que enceste demasiado fácil. El partido se nos ha hecho largo». El técnico, sin embargo, subrayó que «el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande y no ha bajado la cabeza. me quedo con eso».

Rival directo y reencuentro

Este domingo el CB Salou se prepara para afrontar un duelo clave con doble incentivo. Los azules visitan la pista del CB Zaragoza, equipo que ha emulado el inicio salouense con una victoria en cinco partidos. Jesús Muñiz describió el partido como «una auténtica final» y el equipo es consciente de que es la mejor oportunidad para conseguir un nuevo triunfo que aporte confianza a un nuevo proyecto que quiere consolidarse a una dura categoría como es la Segunda FEB.

Al duelo hay otro aliciente, porque será el reencuentro con Adrià Aragonès. El reusense fue uno de los emblemas del CB Salou y, este verano, cogió las maletas dirección en Zaragoza. El domingo, sin embargo, se interpondrá en el camino de un técnico que lo conoce bien.