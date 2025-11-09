Al CB Salou se le escapa de las manos la victoria al último cuarto contra el Castellón (97-106)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

A la OCA Global CB Salou se le escapan de las manos las victorias. El conjunto de Jesús Muñiz perdió ayer en casa contra el Castellón en todo un duelo exigente a nivel anotador en el cual, al último cuarto, los salouenses han cedido.

El Castellón había llegado al pabellón Salou Centre preparado para la guerra. Así quedó demostrado con un inicio de partido potente con un triple de Russell, pero el Salou estaba preparado para mantener el pulso e, incluso Darien Jackson puso el 23-21 al final del primer periodo.

El base continuaba enchufado al inicio del segundo periodo. De hecho, él mismo se encargó de abrir una rendija de 6 puntos que obligó el técnico del Castellón a detener el partido. Con todo, el Salou no se mostraba acertado desde la línea de tres y, en cambio, los castellonenses sí. En la última jugada, desde el tres, Tamayo puso el 50-50.

A medida que pasaban los minutos, el partido castigaría menos los errores y, en este momento, apareció el líder salouense. Emilio Martínez encestó el triple que abrió el camino y, posteriormente, se dedicó a repartir la pelota siempre buscando a su escudero, David Cuéllar, también enchufado desde el triple. El tándem mantuvo en el Salou igualado e, incluso, por delante en el electrónico en la entrada al último cuarto.

Estuvo aquí cuando la gasolina se acabó. Dos minutos sin ver canasta fue castigado por el Castellón con la derrota, abriendo un margen difícil de levantar que acabó con el 97-106 final y dejando en el Salou con un palmo de narices y la sensación de que la primera victoria en casa estaba a tocar y se le ha escapado de las manos.