El Ibersol CBT encadena la tercera victoria consecutiva delante del Boet Mataró (89-66)

Tercera victoria consecutiva del Ibersol CBT delante del Boet Mataró, en un partido dominado de principio a fin por los de Toni Larramona, que con este triunfo se consolidan en la parte alta de la clasificación de la Tercera FEB con un récord de 3 victorias y 1 derrota. Les claves de la victoria han sido la consistencia defensiva, el dominio del rebote y la fluidez en ataque, con Iker Fernández y Dani Stefanuto como principales referentes de una victoria coral, como demuestra que 5 jugadores han acabado el partido en dobles dígitos en anotación.

Un mate de David Loras en pick & roll con Iker Fernández abría el marcador y uno primero parcial de 9-0 que culminaba un tiro abierto de Dani Stefanuto provocante el tiempo muerto visitando. La primera canasta de los del Maresme no llegaba hasta el minuto 5, pero los tarraconenses no perdonaban y ensanchaban el agujero hasta el 17-2, con Buscail beneficiándose de la clase magistral de Iker Fernández en la dirección ofensiva. Su relevo a la posición de base, Jan Campeny, no bajaba el nivel y conectaba un triple sólo pisar la pista. Dos tiros libres de Ali Senghor llevaba la ventaja ya a los 20 puntos: 22-2, a 3 minutos para el final del primer cuarto. Un abismo que el equipo visitante maquillaba con una pequeña reacción al tramo final del periodo, que se cerraba con un 26-11 para los de Toni Larramona.

El segundo cuarto alargaba la recuperación de los habitantes de Mataró que con uno parcial de 4-9 se ponían a sólo 10 puntos en 3 minutos (30-20), forzando el primer tiempo muerto del técnico local. Los del Serrallo se reponían con un mate de Marc Buscail, un golpe de dedos de David Loras, dos tiros libres de Dani Stefanuto, una bomba y un triple de Jan Campeny y una acción individual de Ali Senghor. Sin olvidar la consistencia defensiva como garantía para proteger el marcador (44-25, a 2 minutos para el descanso). Un triple de David Loras estiraba la diferencia otra vez hasta los 20 puntos y la primera parte se cerraba con un 49-30 después de una bomba de Iker Fernández.

A la reanudación, intercambio de golpes inicial con el rédito estabilizado. Hasta que en el minuto 5, el Mataró bajaba de los 15 puntos con un triple de Nogués y una canasta de Esono que los ponía a sólo 10 puntos. Después del preceptivo tiempo muerto, los visitantes seguían presionando la barrera psicológica de los dos dígitos, pero Iker Fernández acudía al rescate: una penetración, un triple, un tiro libre y una bandeja del base del plantel restauraban la rendija de la tranquilidad: 66-48 al final del tercer cuarto.

El periodo definitivo arrancaba con el Mataró demostrando que todavía no tiraba la toalla: 68-54. Pero un triple y un tiro de media distancia de Stefanuto y un triple de Aleix Blázquez neutralizaban el último intento de los del Maresme de agacharse en el marcador: el 76-56 a falta de 6 minutos parecía decantar definitivamente el partido para los locales. Los habitantes de Mataró volverían a ponerse fugazmente a 14 puntos después de encadenar dos triples y un tiro de media distancia, pero una bomba desde los 6,75 de Adri Duch a 2 minutos para el final dictaba sentencia ahora ya si inapelable: 83-66. Los de Toni Larramona administraban la renta en los últimos compases -con otro tiple de Adri Duch- y el partido se cerraba con 89-66.