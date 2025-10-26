El CB Salou cae contra un sólido UPB Gandía (55-73)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El OCA Global CB Salou no pudo trenzar la imbatibilidad del UPB Gandía. El conjunto valenciano castigaron los errores de los salouenses para llevarse el duelo con solidez. El conjunto de Jesús Muñiz reaccionó en el tercer cuarto, pero la distancia a remontar era demasiado grande.

Una internada de Eddy Sims dio la primera ventaja en el Salou en los primeros minutos de partido, pero un triple de Ferrando igualó todo al 5-5 poco después. Este intercambio de golpes se mantuvo en los primeros minutos, hasta que empezaron las pérdidas. El Gandía castigaba cada error y desacierto desde la línea de tres puntos con contundencia. En cuestión de dos jugadas el Gandía puso un +9 en el electrónico.

Esta tendencia negativa se mantuvo en el segundo cuarto. Cada pérdida disminuía la confianza del conjunto local que, además, veía su desacierto desde los 6,75 metros. El Gandía no perdonó y abrió todo un agujero abismal al marcador. Eddy Sims rompió el hielo en el minuto 4 del segundo cuarto. Entonces, el Gandía ya había puesto 22 puntos de margen. Todo salía mal para el Salou, los tiros salían hacia fuera y el rebote estaba perdido y el duelo fue al descanso con uno doloroso 19-44.

Reactivación

En el tiempo parado, Jesús Muñiz reactivó las piezas y, a la reanudación, todo cambió. Darien Jackson birló una pelota para después encestar y liderar la reacción local. Emilio Martínez apareció acto seguido, asistiendo en un Salou que sólo le faltaba el acierto en el triple. Este llegó casi a las postrimerías a través de un gran Darien Jackson.

Picando piedra, el Salou llegó al último cuarto sólo 12 puntos por debajo y se quedó a punto de bajar de los 10. Esta amenaza despertó el Gandía que cortó en seco la proyección local para sellar la victoria contra un Salou que había reaccionado bien, pero tenía demasiado trabajo que rescatar.