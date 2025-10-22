Invoga patrocinará al sénior B masculino del CBT

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La empresa de materiales de construcción tarraconense Invoga y el Club Bàsquet Tarragona han llegado a un acuerdo de patrocinio para el sénior B masculino del CBT, que milita en 1.ª Catalana y que pasa a denominarse Invoga CBT. La colaboración se ha presentado en un acto en las instalaciones de Invoga, en la avenida Vidal i Barraquer de Tarragona, con la participación de los jugadores del equipo, que han podido estrenar las nuevas equipaciones ya con el logotipo de Invoga.

El propietario y gerente de Invoga, Carlos Mansilla, ha puesto en valor que «nos satisface aportar nuestro grano de arena al club, por la tarea que hacen a nivel deportivo y social, y muy en particular a estos jugadores jóvenes que están en un momento clave de su desarrollo y que esperamos que se sigan consolidando para llegar al primer equipo».

Por su parte, la presidenta del Club Bàsquet Tarragona, Núria Grados, ha remarcado que «estamos muy agradecidos a Invoga por su apoyo» y ha recordado que «siempre decimos que nuestros patrocinadores son alguna cosa más, son compañeros de viaje con los que compartimos una visión de lo que tiene que ser el deporte, de los valores que fomenta y del impacto positivo que provoca en nuestra sociedad».