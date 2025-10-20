El Ibersol CBT conquista la pista del Sa Real de Ibiza (75-82)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT consiguió sumar ayer una importante victoria, la segunda de la temporada en tres partidos, en la pista del Sa Real Instalaciones Arevalo de Ibiza. El conjunto entrenado por Toni Larramona dominó el partido desde el inicio y se llegaron a poner 25 puntos arriba, aunque la actuación estelar del exACB, Nacho Martín —el mejor de los locales con 21 puntos y 14 rebotes—, hizo sufrir a los tarraconenses hasta casi el último minuto. El gallego Dani Stefanuto, con 21 puntos, volvió a liderar los del Serrallo, que completaron un partido muy serio, mostrando capacidad para gestionar un marcador que siempre tuvieron a favor.

Los primeros minutos eran ya de dominio azul con dos consignas claras: intensidad defensiva y juego interior. Las pelotas recuperadas permitían canastas fáciles en transición y, en ataque estático, Loras y Senghor imponían su ley en la pintura. El primer cuarto acabó con un 1524 a favor del CBT. La intensidad física de los tarraconenses parecía agotar, poco a poco, a la resistencia local. Las buenas acciones de Aleix Blàzquez, Stefanuto, Buscail e Iker Fernández ponían el 35-48 en el marcador en el descanso.

El Ibersol CBT empezaba fuerte el tercer cuarto, estirando la ventaja con un triple de Adri Duch. Los locales, sin embargo, reaccionaron y redujeron el agujero a 12 puntos, todavía con 2 minutos de cuarto por anticipado. En la última posesión, un golpe de carácter del capitán David Fernàndez permitía recuperar una cierta tranquilidad con el 61-73. Un parcial de 4-0 al empezar el periodo definitivo ponía a los ibicencos a sólo 8 puntos, pero los de Toni Larramona mantenían la serenidad y recuperaban los 14 de distancia a sólo 7 minutos para el final.

Los tarraconenses administraban la renta con posesiones largas y manteniendo la intensidad defensiva, la clave del partido, que acabó 75-82 para un CBT que se consolida en la parte alta de la clasificación.