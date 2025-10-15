Dani Stefanuto, el anotador referente del CBT y de Tercera FEB

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Ibersol Club Bàsquet Tarragona alcanzó el pasado sábado la primera victoria del año y mucha culpa la tuvo Dani Stefanuto. El alero gallego ha empezado la temporada completamente enchufado. En los dos primeros partidos ha alcanzado un total de 50 puntos, erigiéndose no sólo en el anotador referente de los cebetistas, sino también de todo el grupo de Tercera FEB.

Si un equipo quiere competir por la parte alta de la Tercera FEB necesita fiabilidad. En definitiva, un jugador referente que coja la responsabilidad anotadora y el club tarraconense lo ha encontrado con el alero gallego. De hecho, el caso de Stefanuto ha sido llegar y besar el santo. En la primera jornada ya se puso el equipo en la espalda para alcanzar 24 puntos en 31 minutos. Su acierto propulsó al club cebetista, alcanzando 10 de 13 tiros de campo, errando sólo uno de los tres triples que probó. Su capacidad anotadora, sin embargo, no ayudó a la hora de evitar la derrota en el último cuarto contra el Castelldefels.

Tanto el equipo como él escarmentaron de cara a la segunda jornada y, de nuevo, volvió a brillar para liderar la anotación cebetista. El último sábado, alcanzó 26 puntos, alcanzando un 10 de 19 de tiros de campo y un 5 de 6 tiros libres, más que suficiente para llevarse la mejor valoración del partido. El acierto es un punto principal de su éxito, pero también es el esfuerzo de todo el equipo en el plan de partido. Stefanuto es el referente en el ataque cebetista y todo el equipo trabaja en ofrecerle oportunidades y buenos espacios para que busque la canasta.

Plan preparado desde el verano

De momento, Stefanuto es el gran acierto de este mercado de fichajes del club tarraconense. De hecho, era el plan de Toni Larramona que fuera el referente anotador del equipo. «Stefanuto ya demostró en el Serrallo de lo que era capaz el año pasado en Segunda FEB», apuntaba Larramona cuando se anunció su fichaje este verano.

El técnico azul definió Stefanuto como «un jugador muy sólido y de rendimiento inmediato. Ya sabemos lo que nos dará y tenemos muy claro que es una pieza clave. Nos aportará esta solidez a la hora de anotar y también su experiencia, que hace que en los tramos finales de partido no se inmute ni sienta presión. Es un anotador muy consolidado en la categoría».

Así pues, el rendimiento de Stefanuto no es una sorpresa para el cuerpo técnico, pero sí que es un punto positivo y refrescante que un jugador recién aterrizado hace unos meses se haya adaptado rápidamente para asumir este rol y dar la primera alegría en el pabellón del Serrallo.

Próximo reto: Ibiza

Después de estos dos primeros partidos de liga regular, el CB Tarragona tiene este sábado un nuevo reto a domicilio. El conjunto de Toni Larramona se enfrentará al Sa Real Ibiza uno de los equipos que han encadenado dos derrotas consecutivas. El conjunto balear es uno de los equipos que más puntos han recibido en estos dos primeros partidos. Esta será una nueva oportunidad para Stefanuto para mostrar músculo y, tono y que es difícil, mantener el ritmo anotador.