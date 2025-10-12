El Ibersol CBT se estrena en el Serrallo con una victoria de prestigio ante L'Hospitalet (69-61)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT derrotó el sábado a uno de los favoritos de la Tercera FEB, el Sandà CB l'Hospitalet, en su debut en el pabellón del Serrallo esta temporada en la Tercera FEB. Los de Toni Larramona han ejecutado a la perfección el plan de partido ante un rival rellenado de jugadores con trayectoria a categorías superiores. Victoria coral con un Stefanuto estelar en la anotación: los 26 puntos del alero gallego, que se añaden a los 24 de la semana pasada en Castelldefels, confirman el acierto de su fichaje y lo postulan como uno de los referentes de la categoría.

Los locales salían fuertes en los primeros minutos cogiendo una primera ventaja de 9-2. Con Campeny muy incisivo, Duch acertando desde el triple y Buscail dominante el rebote, los locales llevaban la iniciativa. El guion estaba claro: ritmo muy alto en ataque, contactos defensivos y leer y neutralizar las situaciones en las que l'Hospitalet podía sacar rédito de su talento. Poco a poco, sin embargo, los visitantes, con un Nil Baqués omnipresente, equilibraban el marcador gracias a la calidad de sus jugadores, hasta cerrar el primer cuarto con empate en 17.

El segundo era el de la escapada de los azules. La defensa azul ganaba en intensidad y asfixiaba los ataques de los del Baix Llobregat, dejándoles en sólo 10 puntos en este cuarto, llevándolos a agotar las posesiones en varios ataques. El dominio del rebote y la verticalidad ofensiva permitían en el Ibersol CBT ir haciendo mella hasta dejar el marcador en un 38-27 al descanso.

La fórmula del técnico local había demostrado que funcionaba y los jugadores se aferraban al tercer cuarto, más equilibrado, pero que mantenía la renta azul. Con todos los jugadores muy implicados en los ajustes defensivos y siempre con Stefanuto como garantía ofensiva los del Serrallo resistían los embates de un Hospi que se resistía a tirar la toalla. Así las cosas, el cuarto se cerraba con un 53-42 que mantenía una renta de 11 puntos de cara al periodo decisivo.

Con un equipo del nivel de l'Hospitalet, los de Toni Larramona sabían que la victoria no sería un paseo militar. Y no lo fue: los visitantes se acercaron en dos ocasiones a 5 puntos. Pero los tarraconenses se sacaban de encima a los fantasmas de la primera jornada, en la que el Castelldefels les remontó a la última cuarta una ventaja de 20 puntos. Con golpes de genio de Loras o Senghor, el equipo demostró capacidad de respuesta emocional y supo gestionar los últimos minutos para llevarse la victoria. Mención especial en este tramo para Íker Fernández. El base de 19 años, primera temporada con plaza en el primer equipo después de dos años subiendo desde el sénior B, lideró el Ibersol CBT y, con dos triples, selló una victoria de prestigio.

El entrenador, Toni Larramona, puso en valor «una victoria que demuestra que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo podemos ganar a cualquiera». «Somos un equipo en construcción, con muchos jugadores nuevos y jóvenes de la casa, pero vamos por el buen camino», explicó el técnico, que considera que «la semana pasada tuvimos dos cuartos de un nivel altísimo, es muy positivo haber dado un paso más y ser consistentes durante los cuarenta minutos, la victoria es la consecuencia de este progreso».