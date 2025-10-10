El CBT vuelve al Serrallo para jugar contra uno de los candidatos al ascenso

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Ibersol CB Tarragona vuelve este sábado en el pabellón del Serrallo y lo hará contra y uno de los candidatos al ascenso a Segunda FEB, el CB l'Hospitalet. Los dos equipos se han enfrentado innumerables veces en Tercera FEB y también en Segunda FEB, y también han sido aliados en el pasado, cuando permutaron la plaza de la categoría de plata. Ahora, se encuentran dos proyectos que buscan estabilidad a la categoría y algo más.

El conjunto de Toni Larramona llega con sensaciones diversas después de perder la primera jornada. Los azules plantaron cara a uno de los equipos potentes de la categoría como el Castelldefels y llegó a situarse con veinte puntos de ventaja, pero desperdiciaron la ventaja en un último cuarto fatídico. En este punto, el técnico cebetista destacó que «me quedo con la motivación de los jugadores y que visitaron la pista del Castelldefels con la cabeza alta. Vi un equipo implicado y concentrado en la manera de jugar». Además, añadió que «hemos apostado por un equipo joven y cosas como la de aquel partido pueden pasar. Es un factor mental el que provoca los errores. Habrá más de un equipo y de dos capaces de remontar partidos prácticamente perdidos y trabajamos para entrar en esta lista».

A pesar de ser una derrota amarga, fue un partido que refuerza una plantilla renovada y joven, pero que también necesita la gasolina de las victorias para propulsarse y seguir creciendo. En este sentido, Larramona apuntó que lo que buscará el equipo el sábado es «convencer a la gente duda que la cosa irá bien y eso lo tenemos que hacer con resultados y también mostrando nuestra identidad». Argumentos les mostró contra el Castelldefels, con un Dani Stefanuto mostrando músculo con 24 puntos anotados.

Después de dos temporadas duras, el sábado el conjunto cebetista quiere presionar el reset contra un rival potente. L'Hospitalet aterriza en el Serrallo después de pasar por encima en el Ibiza por 95-63. El técnico cebetista espera un duelo en el cual «l'Hospitalet saldrá fuerte para marcar territorio. Son jugadores veteranos y querrán asustar al plantel con un primer cuarto contundente». En este punto, añadió que «durante la semana he dicho el equipo que no nos tenemos que acobardar. Tenemos que ser valientes, como lo fueron contra el Castelldefels, y apostar por nuestras virtudes».

Se incorpora Kohan

El CBT ayer hizo oficial el retorno del base Tomás Kohan. El jugador de 24 años formado a las categorías inferiores del club vuelve a la entidad después de ser clave en el ascenso del Reus Deportiu a Supercopa catalana. Con todo, no podrá ser un refuerzo inmediato, porque en uno de los primeros entrenamientos azul sufrió una fractura en la mano que lo deja fuera de juego un par de meses.