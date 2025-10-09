El Ibersol CBT incorpora el base Tomás Kohan

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha incorporado el base Tomás Kohan, un jugador surgido de las categorías inferiores del club que vuelve a casa después de haber alcanzado el ascenso en la Super Copa de Catalunya con el Reus Deportiu siendo uno de los jugadores clave del equipo.

Kohan tiene 24 años, 1,78 de altura y formó parte del equipo que la temporada 2022-23 consiguió el ascenso a Segunda FEB, cuando él era jugador del sénior B del Club Bàsquet Tarragona.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, se muestra satisfecho por el fichaje de un jugador «que es un muy buen director de juego y un gran tirador». Larramona cree que Kohan «se complementa perfectamente con los otros dos bases que tenemos, que son perfiles diferentes». «Por su carácter competitivo, por su compromiso y su vinculación en el club nos tiene que ayudar a forjar el equipo con identidad en el que estamos trabajando desde el primer día de la pretemporada».

En esta línea, el jugador ha manifestado estar «muy contento por la oportunidad de volver en casa en un proyecto nuevo que es muy ilusionante». El base cree que «estamos asentando las bases de un equipo que es nuevo pero que puede dar grandes alegrías a nuestra afición».

No obstante, el debut de Tomás Kohan con el equipo tendrá que esperar un par de meses, ya que en uno de sus primeros entrenamientos en el Serrallo se hizo una fractura en la mano que requerirá de este plazo de recuperación.