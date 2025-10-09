El CB Valls se queda sin bases por lesión después de la primera jornada y uno puede decir adiós a la temporada

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CB Valls ha empezado la temporada con un fuerte golpe en el plantel. El último fin de semana los habitantes de Valls ganaron por 83-79 en el pabellón Joana Ballart contra el Sant Cugat, pero el precio fue elevado. Los bazas Raül Neila y Pau Majoral se lesionaron y dejan en Miki Larraz sin efectivos a la posición.

Según ha comunicado el CB Valls, la situación más grave es la de Raül Neila. El base, que suma la tercera temporada a la entidad, ha sufrido una lesión en la rodilla. Les primeras exploraciones médicas apuntan a una ruptura parcial del ligamento colateral y del ligamento cruzado anterior. Desde el club indican que «se realizarán más pruebas para determinar con precisión el alcance de la lesión, pero todo indica que Raül Neila se perderá, con mucha probabilidad, lo que queda de temporada».

Este es una vez muy fuerte porque Neila era uno de los referentes anotadores del plantel. El joven jugador disputaba este año la tercera temporada con una línea de crecimiento constante. El último sábado fue el máximo anotador del encuentro por parte de los habitantes de Valls con un total de 18 puntos en 24 minutos, así que resulta una pérdida importante para Larraz.

Por otra parte, Pau Majoral ha sufrido una lesión en el tobillo y desde el club también indican que «está pendiente de más pruebas para determinar el alcance de la lesión». La entidad deseó «la rápida recuperación a sus jugadores» y confía «afrontar los próximos compromisos con la máxima determinación a pesar de los contratiempos». El primer encuentro sin bases será este domingo en la pista del Ciudad de Inca Baloncesto.