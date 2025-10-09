El CB Salou sigue encajando nuevas piezas y gana en competitividad

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La OCA Global CB Salou debutó el último fin de semana con derrota, pero con buenas sensaciones. El conjunto de Jesús Muñiz compitió hasta el final contra el Benicarló por primera vez con una rotación aceptable en el banquillo y ayer sumaron todavía más piezas con la incorporación del interior Eric Okenchi.

Este verano el CB Salou reconstruyó la plantilla casi en el completo. Jesús Muñiz contaba con muchas nuevas piezas, pero tenía que hacerlas encajar. Durante la pretemporada, eso ha sido difícil porque, entre lesiones y problemas burocráticos, el conjunto salouense tuvo que competir gran parte de los partidos con una corta rotación de 7-8 jugadores. «Eso supuso una carga de trabajo brutal, ahora tenemos más profundidad de banquillo y podemos exigir al equipo todavía más», apuntaba al técnico Jesús Muñiz.

Todavía sin CJ Barksdale por lesión y Gerónimo Villegas por problemas burocráticos, el conjunto salouense debutó el sábado dando 22 minutos al base Darien Jackson, que fue llegar y besar el santo. «Es un jugador que mostró su ambición y ganas desde la primera sesión de trabajo. Ha superado una lesión gravísima y quiere aprovechar esta oportunidad como nadie y eso lo demuestra en cada entrenamiento», destacaba Muñiz.

El último al llegar es Eric Okenchi. Ayer se hizo oficial el nuevo pívot norteamericano con ascendencia nigeriana de 2,01 metros de altura que aterriza en Salou para reforzar el juego interior. «Necesitábamos más consistencia en los rebotes defensivos. Nos dará lo que necesitamos y ha venido con ganas de trabajar», subrayaba Muñiz.

Predisposición al trabajo

En la reconstrucción del CB Salou con las nuevas piezas hay un origen común, muchos jugadores ven el CB Salou una oportunidad para hacerse notar en la Segunda FEB y se han puesto a las órdenes de Jesús Muñiz con ganas de trabajar. Muchos, como el caso de Traoré, han dado el salto de entrenar sólo a las tardes a casi doblar las sesiones al conjunto salouense, un sacrificio de todo el grupo que hace que la mejora se vea partido tras partido.

Pendientes de Del Cerro

El club ahora está pendiente de Adrián del Cerro. El joven jugador sufrió una lesión que lo puede dejar fuera de combate grande parte de la temporada. «Es una jarra de agua fría y es un jugador que aporta mucho al grupo», apuntaba Muñiz, que, a su tiempo destacaba que desde el club no esperan reforzar la posición con más fichajes, aunque esperan primero a ver el alcance real de la lesión. De momento, con un banquillo más profundo, el CB Salou se estrena en casa este domingo a las 17.30 h contra el Llíria.