¿Por qué el CBT jugó su primer partido de liga con la camiseta al revés?

El Ibersol CBT se vio forzado a jugar con las camisetas del revés en el partido disputado contra el CB Castelldefels, correspondiente a la primera jornada de liga. Según ha informado el propio club, esta situación se produjo debido a una coincidencia inesperada en el color de los uniformes.

El CBT explica que, de acuerdo con la comunicación oficial de la Federación Española de Baloncesto (FEB) emitida el pasado 27 de septiembre, el CB Castelldefels debía vestir de color lila, mientras que el equipo tarraconense jugaría con uniforme rosa.

Sin embargo, al llegar al pabellón, el CBT comprobó que el equipo local también iba vestido con un uniforme de color rosa, lo que generó un conflicto visual que impedía distinguir correctamente a los jugadores de ambos conjuntos.

Pese a que el error partía de la descripción facilitada por el equipo local, los árbitros decidieron que fuera el CBT el que disputara el partido con la camiseta girada, como medida para permitir el desarrollo del encuentro. Desde el club han querido aclarar que los equipos de las categorías FEB no están obligados a desplazarse con dos equipaciones, ya que la organización se encarga de prever y evitar este tipo de coincidencias.