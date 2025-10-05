El CBT desperdicia una ventaja de 20 puntos y cae a Castelldefels (94-89)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CB Tarragona arrancó con derrota el curso en la pista del Castelldefels. Los tarraconenses desperdiciaron una ventaja de 20 puntos al último cuarto después de haber dominado el duelo desde el segundo periodo. Los últimos minutos inspirados del veterano Eric Mañes acabaron colapsando los del Serrallo, que, desacertados en ataque y blandos en defensa, no sacaron provecho en el buen trabajo que habían hecho los dos cuartos anteriores.

Los primeros minutos fueron de intercambio de veces, con Stefanuto, Buscail y Duch liderando el ataque de los tarraconenses hasta que el juego en transición y el acierto exterior de los locales les permitía abrir un primer agujero (16-9). La defensa azul hacía aguas y los del Baix Llobregat cerraron el periodo con un 30-21.

El segundo cuarto inició con la misma inercia, hasta que Dani Stefanuto dijo basta. Tres lanzamientos por término medio distancia del alero gallego acortaban distancias y una acción de David Loras en el palo bajo ponían los tarraconenses a 6 puntos. Toni Larramona estableció una defensa de zona que se le indigestaba en el Castelldefels. En esta dinámica, Buscail empataba el duelo y los azules fueron al descanso con un 40-46.

Los cebetistes salieron enchufados al tercer cuarto y como dando golpes de martillo al yunque, incrementavan el marcador cada vez más. Un triple de David Fernández cerró el tercer periodo con uno contundente 56-73.

Al inicio del último cuarto, Sefanuto anotó un triple que ponía el +20 en el electrónico. Parecía el golpe de gracia, pero sólo fue el inicio de la pesadilla cebetista. El Castelldefels se repuso jugando a tumba abierta y fue capaz de recortar hasta los 63-76. Saltaron las alarmas al banquillo tarraconense, pero tocaba sufrir, porque un 2+1 de Eric Mañes ponía el +10 para los azules, pero en una dinámica imparable para los locales.

El partido enloqueció. El CBT estaba forzado a actuar y David Fernández y Adrià Duch lo hicieron anotando dos triples, pero fueron insuficientes para hundir al rival. Eric Mañes se puso el equipo en la espalda y, él solo, redujo la ventaja azul a los 5 puntos cuando faltaban dos minutos para el final. Los nervios se instauraron entre las filas tarraconenses y Duch erró dos tiros libres y Mañes no perdonó para poner el empate en 88 a falta de un minuto. El partido volvía a empezar, pero el Castelldefels estuvo enchufado y el CBT lo falló todo para acabar el duelo con el 94-89 final.