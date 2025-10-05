El CB Salou cae al último cuarto en un partido disputado contra el Benicarló (83-78)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La OCA Global CB Salou no pudo empezar el curso con buen pie y cayó por 83-78 contra el Benicarló. El conjunto de Jesús Muñiz mostró signos de mejora y protagonizó un partido disputado que se alargó más de dos horas. Los dos equipos se castigaron los errores con contundencia, cambiándose la iniciativa en el electrónico hasta que al conjunto salouense se le acabó la gasolina en el último cuarto.

Brehima Traoré generó la primera ventaja salouense con el 5-8, pero el Benicarló no tardó mucho al contestar con un triple de Haro. Los valencianos ganaron el primer duelo de aciertos del partido y poco a poco, castigo tras castigo a los fallidos ataques salouenses, el primer cuarto acabó con un mate de Obiekwe para poner el 23-16. En el inicio del segundo cuarto, los locales pusieron el +10, una diferencia peligrosa. Cualquier error más significaría romper el partido, pero los salouenses no se dejaron caer.

En un abrir y cerrar de ojos empataron el partido. Dos triples de Cajelli y Joaquin Sánchez que Emilio Martínez salpimentó la jugada birlando una pelota rápida para que Sánchez pusiera el 29-27. Este fue el inicio de una batalla de aciertos que dejó el marcador igualado a 39 al descanso.

A la reanudación, la dinámica se mantuvo, pero con menos acierto. Los dos equipos tenían dificultades para anotar y se cargaban a faltas, pero ninguno de los dos equipos aprovecharon los tiros libres. Al final del tercer periodo, dos errores visitantes provocaron que los locales cogieran ventaja, pero Sims anotó el triple de la esperanza al último segundo.

El Salou necesitaba reactivarse y Antonio Morales apareció con dos triples para igualar el marcador, pero él mismo erró y fue expulsado con la quinta personal a cinco minutos del final. Sin él, el Salou desfalleció, su baja rotación los dejó sin gasolina y acabaron cayendo por el 83-78 final.