El CB Salou pondrá la primera piedra en la liga contra el Benicarló

El OCA Global CB Salou empieza este domingo su camino en la Segunda FEB en la pista del Benicarló. El conjunto entrenado por Jesús Muñiz pondrá la primera piedra de una temporada que se linda con un equipo reconstruido con ocho fichajes, pero se esperan dos más.

De momento, el conjunto de Muñiz ha completado una pretemporada accidentada con la participación en la Liga Catalana y la Copa España, pero que ha servido para coger rodaje. De hecho, en ninguno de los partidos disputados los salouenses han podido disfrutar de más de 7-8 efectivos en la rotación.

Después del último partido de la Copa España, Jesús Muñiz valoró la pretemporada «como un 10 en sacrificio, compromiso y predisposición de los jugadores. Todavía estamos lejos del nivel que queremos llegar, pero estamos trabajando con jugadores con poca experiencia a la categoría y cada semana de la pretemporada hemos visto mejoras sobre la pista».

De momento, en este tiemble de pretemporada a quien ha destacado es el fichaje Brehima Traoré. El jugador, que dio el salto de Supercopa catalana, ha mostrado que es un diamante en bruto y ha destacado por su facilidad en la anotación, acumulando más de 20 puntos por partido. Con todo, Muñiz destacó que «seguimos trabajando para hacernos más fuerte en ataque y en defensa, no podemos depender cada duelo de Brehima».

Estos últimos duelos de pretemporada han contado con las ausencias de Barksdale, Kristian Mendes y Antonio Morales por lesión, así como de Gerónimo Villegas por problemas burocráticos. En el último partido contra el Huesca debutó Juan Martín Cajelli y se espera que de cara al domingo se pueda contar también con el base Joaquín Sánchez. Con respecto a este último fichaje, el técnico salouense apuntó que «nos aportará verticalidad y más movimiento en la pista». Se espera que el CB Salou se refuerce con dos hombres más para completar la plantilla.

Hace semanas que Jesús Muñiz se ha puesto el mono de trabajo para solidificar un proyecto que en los últimos dos cursos han alcanzado el play-off de ascenso y, el domingo, se pondrá la primera piedra contra el Benicarló.